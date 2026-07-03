¿Y si sí mantenemos limpias las calles? Sedema arma un Mega Limpiatón y repartirá bolsas de basura a la afición

Lo que necesitas saber: La Sedema lanza 'Mega Limpiatón' con la finalidad de mantener las calles limpias luego del partido de México.

Luego de las victorias de México en el Mundial 2026, mucha gente ha salido a celebrar al centro de la ciudad, pero lo malo es que estos festejos ha dejado cientos de basura por las calles, simplemente durante el partido de la Sele contra Corea, se generaron 40 toneladas de basura.

Por eso, el gobierno capitalino de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), armó una nueva iniciativa que busca disminuir la cantidad de basura y mantener las calles limpias para ahora el partido de México vs. Inglaterra.

Repartirán bolsas de basura para todos los aficionados antes, durante y después del partido, pero bien, bien, ¿de qué se trata esta iniciativa? Deja te lo cuento.

Foto: CUARTOOSCURO

¿Qué es el Mega Limpiatón y de qué va?

El domingo 5 de julio, los aficionados que se lancen a ver el partido de México contra Inglaterra podrán acudir al punto de encuentro conocido como ‘Los Naipes’, que está ubicado en Paseo de la Reforma y ahí, el personal de Sedema entregará bolsas de basura reutilizables a fin de facilitar la recolección de residuos.

Las bolsas de basura serán repartidas en punto de las 4:00 hasta las 10:00 de la noche, es decir, antes, durante y después del partido de la Selección.

En el momento en que los aficionados decidan retirarse del lugar, se les pedirá que esas bolsas las depositen en los contenedores habilitados para esos días y que estarán colocados en distintos puntos estratégicos.

Además de eso, la Sedema invita a la afición a celebrar con responsabilidad y evitar que botellas, latas, envolturas y otros residuos terminen regados por todo el Paseo de la Reforma.

“¿Y si sí… demostramos que nuestra grandeza también se mide por la limpieza?”.