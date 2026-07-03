Caifanes, Juan Gabriel, Luis Miguel, Maná, Los Tucanes de Tijuana... el Mundial de México en este 2026 ha vuelto virales muchas canciones de diferentes artistas. Aquí repasamos varias.

Lo que necesitas saber: México ha construido un soundtrack bastante peculiar y genial para acompañar a la Selección en el Mundial. Y aquí, toca repasarlo.

El paso de México en el Mundial 2026 va de maravilla. Y quién sabe si el título se logre, pero qué gran soundtrack se está armando para elevar la emoción de la hinchada mexicana en cada partido… y con un puñado de canciones diversas.

Fotografía @miseleccionmx vía X

12 canciones que acompañan el andar de México en el Mundial 2026

Pero no, eh… no nos referimos a las canciones olvidables de Shakira y otros artistas que salieron con motivo de la justa mundialista. Nos referimos a temas clásicos de Juan Gabriel o rolas populares que apelan más al sentimiento mexa.

Ya sabes, de esas que te hacen sentir orgullo de ser mexicano, rolas que se hacen virales en edits de los partidos de la Selección Mexicana, otras más que acompañan memes…

Caifanes es una de las bandas más emblemáticas del rock en América Latina./imagen Ritual Caifán Instagram

1 y 2. “Hasta que te conocí” y “Así fue” de Juan Gabriel

El Mundial 2026 nos ha servido para confirmar (aunque no era necesario, ya se sabía) que Juan Gabriel es uno de los máximos ídolos de la música mexicana. Y en medio de la incontenible euforia mundialista, dos canciones del Divo de Juárez se hicieron muy virales. MUY.

“Hasta que te conocí” en su versión de aquel mítico show de Bellas Artes de 1990, se ha vuelto prácticamente la canción que acompaña cada meme, imagen e infinidad de videos que el público mexicano publica tras cada victoria de la Selección.

El verso “era una noche como esta cuando te encontré” y las trompetas que le siguen, son el motivo principal que la gente abraza para enaltecer su mexicanidad.

Y luego hay que hablar de “Así fue”, canción que quizá no alcanzó el nivel de viralidad de “Hasta que te conocí”, pero que también adornó todo tipo de publicaciones.

Basta con adelantarle al minuto 6 del siguiente video para reconocer el fragmento que tanto se ha replicado en internet. Tal vez, las canciones definitivas de México en el Mundial, si somos honestos.

Como dicen por ahí… la primera ya duerme en Bellas Artes (ojalá que sí).

3. “Oye mi amor” de Maná

Siempre ha existido el debate sobre el lugar de Maná como una de las bandas de rock más importantes de México. O incluso, está el debate sobre si hacen rock. Como sea, el Mundial 2026 dejó algo claro: son una banda clásica de nuestro país, te gusten o no.

Es de esas bandas de las que conoces alguna canción aunque no te gusten porque son parte de la cultura pop mexicana… y uno de esos temas, obvio, es “Oye mi amor”.

No les mentimos cuando les decimos que Maná fue la que más prendió en la inauguración; el público del Estadio Ciudad de México habló por sí solo.

Y lo más genial es que la canción ‘revivió’ a partir de esa presentación porque empezaron a circular toda clase de contenidos y publicaciones en redes sociales que utilizaban la canción como motivo para adornar videos de la Selección Mexicana metiendo goles, entrenando y demás.

4. “El Rey” de José Alfredo Jiménez/Vicente Fernández

Más allá de las redes, los estadios en México también hacen su chamba poniendo algunas canciones para el Mundial, sobre todo, tras algunas de las victorias de la Selección.

Una de ellas es “El Rey”, ese mítico tema escrito por José Alfredo Jiménez y que se popularizó en la voz de Vicente Fernández (y que seguro cantas en la fiesta con tus compas aunque se hagan los rockeros).

En la justa mundialista, este clásico ranchero sonó tras la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final, esto en el Estadio Ciudad de México (Azteca para los que le saben). Y cómo no va a emocionarnos si el coro de “Pero sigo siendo el rey…” es patrimonio de la cultura mexicana.

5. “Aquí no es así” de Caifanes

Y una vez que México superó Ecuador, le toca medirse a Inglaterra en el que será, al momento, el juego más duro para la Selección en este Mundial. Pero la fe está a tope porque será en nuestra casa, el Azteca, que ha demostrado ser un lugar complicado para los rivales por mil factores.

La cosa es que, en los días previos al juego contra los británicos, el internet se puso de acuerdo para viralizar una de las canciones más reconocidas de Caifanes, quienes son una de las bandas que enaltece mejor la cultura y raíces mexicanas en el rock.

La gente que le sabe eligió “Aquí no es así” como la canción para motivar el ambiente rumbo al partido… y queda ad hoc para el momento.

Como recordarán, la canción habla de la colonización de los pueblos indígenas a manos de los conquistadores europeos, resaltando los contrastes entre unos y otros.

Y en este contexto futbolero, muchos creadores de contenido utilizaron esa narrativa para resaltar la aparente frialdad de los ingleses en comparación con la calidez y colorido de los mexicanos.

Nosotros también le entramos al trend y aquí les dejamos nuestro edit…

6. “El son de la negra”

Otro clásico que es patrimonio cultural de México, de esas que son casi un sinónimo de mexicanidad alrededor del mundo. Por eso, no es sorpresa que la FIFA la incluyera como una de las canciones insignia de la Selección para el Mundial.

Por si no tenían el dato, la Federación permitió una serie de canciones para que cada país acompañe su calentamiento, el final del partido y los goles.

Y de acuerdo con The Athletic, la canción insignia que suena cuando México anota es “El son de la negra”, en la versión del Mariachi Vargas.

7. “Esto es México” de Coray

Esta canción es más actual y salió hace poco más de tres meses, es decir, poco antes de que iniciara el Mundial… y pertenece a un productor independiente de Guanajuato llamado Coray.

La rola agarró un poco viralidad cuando se lanzó, lo que fue suficiente para que la presidenta Claudia Sheinbaum la mencionara en una de sus afamadas conferencias mañaneras.

Lo que chance no se esperaba Coray es que la canción se convirtiera en una de las canciones insignia que la FIFA le permite usar a México en los partidos, específicamente para los calentamientos.

8. “El sonidito” de Grupo Hechiceros

Esta canción se hizo viral hace muchos años… de hecho, mucho antes de que el término ‘viral’ existiera. En su momento, se convirtió en una especie de ‘canción meme’ que sonaba en fiestas, remixes, ferias y hasta en edits de video de Rammstein.

La neta, joya del internet de finales de los 2000 e inicios de los 2010. Y a decir verdad, aún en nuestros días, sigue teniendo bastante relevancia al grado que es una de las que suena en los calentamientos de la Selección Mexicana.

9. “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana

Lo mismo que “El sonidito”. Este clásico de Los Tucanes de Tijuana se ha convertido también es una de las que se reproduce en los calentamientos de la Selección Mexicana antes de cada partido en el Mundial.

Y siendo honestos, siempre se ha conocido como un clásico fiestero de la música regional mexicana. Pero de unos años para acá, cuando el internet empezó a explotar el potencial viral de la música, el valor de la canción se redimensionó a nivel mundial.

Para nosotros, ese potencial vino con la presentación de los Tucanes en Coachella 2019 que puso a bailar a todos, independientemente de su nacionalidad.

10. “México en la piel” de Luis Miguel

Ni modo que Luis Miguel no aparezca entre las canciones de México en el Mundial. Y es que esta es otra de las que se le permitió usar a la Selección para que suene en el estadio después de cada partido.

Pero honestamente, la canción ya tenía cierto pegue viral previo al torneo porque, ya saben, mucha gente no le tiene fe a la Selección en los meses previos… pero a medida que se acerca la Copa, el ánimo va cambiando.

Y es ahí cuando sientes a México en la piel con todo tipo de memes, je.

11. “El Cielito Lindo”

Ok, la pandemia hizo que esta canción diera cringe porque algunos famosos mexicanos y varios whitexicans decidieron replicar lo que artistas y actores anglo hicieron con “Imagine” de John Lennon, todo en medio del encierro.

Y así, por un buen rato, pareció que la reputación de tan clásica canción se había desmoronado. Pero no… si algo nos ha demostrado este Mundial, es que “Cielito Lindo” sigue siendo un himno de identidad mexicana.

La prueba es que la canción resuena en el Estadio, con el público, y en cualquier momento ya sea antes, durante o después de los partidos.

12. “El mariachi loco”

Otra de las que suena en los post-partido de México en el Mundial. Y no tiene mucha ciencia entender por qué… al igual que “Cielito Lindo” o “El son de la negra”, “El mariachi loco” es parte del folclor mexicano.

Es tan pero taaaaan clásica que si fuiste a escuela pública y no te tocó aparecer en un bailable de la primaria con esa canción, ¿en realidad tuviste infancia?