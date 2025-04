Lo que necesitas saber: Este año, el Festival del Bosque de Chapultepec está dedicado al mundo de los hongos y su importancia en la naturaleza.

El Bosque de Chapultepec es uno de los lugares favoritos de los capitalinos para ir a relajarse y tomar aire fresco. Y ya es costumbre que cada año nos presente su Festival del Bosque de Chapultepec con una temática interesante relacionada con el mundo de la naturaleza. Este año, los megahongos invaden Chapultepec con el Festival Spora, dedicado por entero al reino fungi.

En esta ocasión la fiesta estará dedicada al reino fungi./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Así es, este 2025 el principal pulmón de la CDMX recibirá la visita de hongos gigantes de diferentes especies para que los paseantes podamos aprender sobre este reino de la naturaleza que guarda su propia importancia. Con un interesante calendario de actividades que irá del jueves 17 al lunes 20 de abril, podremos enterarnos de la labor de estos seres vivos para nuestro medio ambiente.

Una fiesta de cuatro días para saber más de los hongos./Imagen SPORA Festival del Bosque de Chapultepec Facebook

El festival tendrá talleres, exposiciones, conciertos, funciones de teatro, cine y danza y hasta un picnic nocturno bioluminiscente. Si eres fan de los hongos o te interesa aprender sobre ellos, tienes que darte una vuelta durante esta nueva edición del famoso Festival del Bosque de Chapultepec.

Las diferentes actividades

El Festival Spora se lleva a cabo durante las vacaciones de Semana Santa. En sus ediciones pasadas, el Festival del Bosque de Chapultepec ha estado dedicado a otros seres de la naturaleza como insectos, murciélagos y otros animales, ahora le toca al mundo de los hongos. Como siempre, es una oportunidad para conocer y acercarnos a las distintas especies que nos rodean.

El festival de 2024 estuvo dedicado al mundo de los murciélagos./Imagen Festival del Bosque de Chapultepec Facebook

Entre las actividades que tendremos durante estos cuatro días, habrá una experiencia inmersiva en el Jardín Botánico, una presentación del ballet folclórico de Amalia Hernández en la Isleta del Lago Menor de la primera sección del bosque, un desfile temático, cuentacuentos, actividades de clown y artes escénicas, talleres para todas las edades y más.

Las sedes del festival

Habrá seis esculturas de macrohongos monumentales y un portal temático en la Puerta de los Leones, así como exposiciones fotográficas al aire libre. Entre las catorce sedes del festival estarán: el Kiosko del Pueblo, el Foro La Milla, el Zoológico de Chapultepec, el Museo Papalote, el Parque Aztlán, el Centro Cultural Ambiental y el Museo de Historia Natural, entre otros lugares emblemáticos.

El festival Spora contará con 14 sedes diferentes./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

El Picnic nocturno bioluminiscente se llevará a cabo el sábado 19 de abril en el Jardín Botánico de Chapultepec, a partir de las 20:00 horas y promete ser un gran espectáculo. Además, habrá observación nocturna de hongos y estrellas. Recuerda llevar tu manta y tus alimentos. Esta actividad será completamente gratuita.

La importancia de los hongos para la naturaleza

Los seres del reino fungi ayudan a conservar el equilibrio del medio ambiente. Participan en la formación del suelo y lo proveen de nutrientes, conforman el hábitat para otras especies, ayudan en la creación y recuperación de diferentes ecosistemas y además, como bien sabemos, muchos de ellos son comestibles y otros ayudan en el campo de la medicina.

Aunque no les damos mucha importancia, los hongos son importantes para el medio ambiente./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Entre otras funciones interesantes de los hongos están la ayuda que le dan a otras plantas para obtener agua y adaptarse a cambios climáticos como las sequías; le dan hogar y alimento a insectos y a ciertas bacterias. Algunos de ellos resultan venenosos y otros son considerados como mágicos. Se sabe que en México existen alrededor de 200 mil especies de hongos, aunque sólo se conocen algunas de ellas.

Los megahongos invaden Chapultepec con una fiesta./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

No dejes pasar esta oportunidad única. Checa la página oficial del festival para estar al pendiente de las diferentes actividades y no perderte tu favorita. Aunque no los tengamos mucho en cuenta, los hongos son de mucha importancia para el mundo en que vivimos. Vamos al Festival del Bosque de Chapultepec, el que en esta ocasión será invadido por megahongos.