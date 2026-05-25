Lo que necesitas saber:

Por medio de un comunicado donde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las sanciones irán desde suspensiones e inhabilitaciones.

Al parecer más de una dependencia federal acaba de quedar bajo la lupa, esto después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comenzara investigaciones y encontrara que algunos funcionarios cometieron faltas supuestamente “no graves”.

Las dependencias involucradas fueron Pemex, CFE, Guardia Nacional, Correos de México, IMSS, DIF Nacional y ASIPONA Manzanillo. Fue por medio de un comunicado donde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las sanciones irán desde suspensiones e inhabilitaciones por un año o más, hasta la destitución.

Sin embargo, uno de los casos que más llamó la atención fue el de un funcionario de Pemex que fue destituido e inhabilitado por un año tras no atender una demanda laboral. Mientras tanto, dentro de la Guardia Nacional suspendieron a dos elementos luego de que presentaran certificados médicos de invalidez.

También hubo sanciones en Servicio Postal Mexicano por faltas de respeto hacia una ciudadana, mientras que en la CFE castigaron a una trabajadora por generar contrataciones incumpliendo lineamientos internos.

Por otro lado, en el IMSS se emitió una amonestación pública contra un médico familiar por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.

Algo que tiene a las redes debatiendo es que los casos fueron definidos como faltas “no graves”, pues muchos usuarios consideran que algunas de las sanciones siguen siendo demasiado leves.

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