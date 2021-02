Los mejores memes de la pelea falsa entre Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez

Quítate Godzilla vs. Kong, que ya llegó la verdadera pelea del siglo. Este viernes parecía ser uno como cualquier otro: con pendientes en el trabajo, preocupaciones de la vida adulta y varias juntas que pudieron ser un mail. Sin embargo, todo cambió gracias a una persona que se despertó y dijo “hoy crearé una pelea falsa entre Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez”.

No, no hablamos en sentido figurado. En redes sociales comenzaron a circular dos imágenes con supuestas indirectas que se aventaban estas dos conocidas –y no muy queridas– influencers del mágico internet de las cosas, quienes se han dado hasta con el sartén (en modo falso, claramente) durante las últimas horas.

Todo comenzó con indirectas falsas entre Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez

Todo comenzó cuando en redes sociales comenzó a circular la imagen de una supuesta Instagram story donde Bárbara de Regil contestaba a uno de sus seguidores sobre si llegó sola a la fama o necesitó ayuda de alguien. “Llegué solita. No requerí de casarme con un senador regio o cosas así” dice la supuesta respuesta de la fan número 1 del pan integral.

El mame consistió en que según Mariana Rodríguez le respondió a Bárbara de Regil con una foto en la que aparece con Samuel García y cargando un perrito. “Nos encontramos a esta hermosa perrita y decidimos llamarla Bárbara en tu honor” se lee en el supuesto pie de foto que la influencer regia utilizó en su posteo (que no es real por si aún no les cae el 20).

Dando paso a una épica y ficticia pelea en internet

Total que muchos vieron en este tren del mame una oportunidad de matar el tiempo en esta cuarentena (lo cual se agradece) y varios comenzaron a alimentar esta pelea de indirectas falsas con ayuda de memes e imágenes editadas. Una tendencia que nos han dado un mejor show del que hubiéramos tenido con Alfredo Adame y Carlos Trejo.

La verdad podríamos darles lujo de detalles, pero mejor optaremos por dejarles los mejores memes y reacciones que nos ha dejado esta épica y ficticia batalla entre Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez Cantú. ¿Ustedes a quién le van? ¡Que se armen las apuestas!

Este es el verdadero nuevo Clásico de México ¿Team Bárbara de Regil o Team Mariana Rodríguez? pic.twitter.com/wdWCuAhFG5 — San Cadilla (@SanCadilla) February 6, 2021

Que feo que sean así nenis obvio yo soy team Mariana Rodriguez pic.twitter.com/y8rx4Jtt6c — Mario Sotelo Lugo (@Blackname911) February 5, 2021

La pelea fake de Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez era lo que necesitábamos en esta pandemia pic.twitter.com/dWzS5NI5WN — (@christianvimi) February 5, 2021

Te das cuenta de lo cabrona que está la cuarentena cuando decides crear una pelea falsa entre Bárbara de Regil y Mariana Rodríguez jajajaj pic.twitter.com/D5JRjuMyxj — αпα ρασℓα (@Equissoypao_) February 5, 2021

Barbara de Regil da el golpe final, dejándola com . pic.twitter.com/NNSgB4lHg1 — LA COMADRE (@LaComadree) February 5, 2021

Tremendo izquierdazo le acomoda Bárbara de Regil a Mariana Rodríguez pic.twitter.com/MfRvJmrJTC — Carlos Salinas ® (@CarlitroSalinas) February 6, 2021

Cuando te das cuenta que el chisme Bárbara del Regil vs Mariana Rodríguez es falso pic.twitter.com/zJfUMr2H3X — Rafael Cabrera (@raflescabrera) February 5, 2021