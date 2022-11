No cabe duda que en este mundo hay personas que como dicen por ahí, de plano “no le pierden” y aprovechan cualquier situación para sacar una que otra ventaja. Y sin duda, eso nos quedó aún más claro cuando conocimos el caso de una mujer que dio a luz en un taxi y aunque ustedes no lo crean, el conductor le cobró por ensuciar el carro en el que su bebé nació… sí, no es broma.

Esta es la historia de Farah Cacanindin, una joven de 26 años originaria del Reino Unido. Resulta que iba en camino al hospital para una revisión rutinaria, ya saben, lo normal para checar que todo estuviera bien con su embarazo. Sin embargo, ocurrió algo que sin duda le cambió la vida para siempre, pues de un momento para otro, su bebé decidió venir a este mundo antes de tiempo.

Una mujer tuvo a su bebé en un taxi y el chofer del carro le cobró…

De acuerdo con The Sun, la mujer estaba a cinco minutos de llegar cuando se adelantó el momento del parto. A pesar de que el conductor del taxi en el que viajaba llamó al hospital Stoke Mandeville para pedir ayuda, el apoyo nomás no les cayó a tiempo y para no hacerles el cuento más largo tuvo a su bebé, la pequeña Naia dentro del carro y la envolvió en su chamarra para después llevarla a dicho hospital para que las revisaran.

A pesar del momento tan essstraño, Farah estaba muy contenta por tener a su hija. Sin embargo, la sonrisa se le quitó días después, cuando pagó 30 libras por la tarifa del viaje y después de notó un cargo extra de 90 libras por la limpieza del coche después del parto. Para que chequen el dato, desembolsó 2 mil 600 pesos por todo lo que pasó… sí, así como lo leyeron. Y aunque la protagonista de este caso está consciente de que dejó un desastre en el auto, considera que cobrarle tanto fue un abuso.

“Entiendo que hice un desastre, pero es un poco descarado haberme cobrado. Fue el parto más rápido de mi vida. Rompí fuente a los cinco minutos de viaje. El conductor me preguntó si quería que se detuviera, pero le dije que siguiera adelante porque creía que llegaría antes de que naciera”.

Como era de esperarse, la historia de esta mujer rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas, donde muchas personas se indignaron porque tuvo que pagar por algo que no provocó directamente. Y sí, esto solamente nos recuerda que de repente nos vamos a topar con personas que no empatizarán con nosotros.