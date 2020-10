¡OLV! Niño descubre huesos de dinosaurio con más de 69 millones de años

Andar curioseando por ahí puede ayudarte a realizar descubrimientos realmente asombrosos. Un día, sin que te lo esperes, podrías estar haciendo un hallazgo milenario que ni siquiera un puñado de científicos podrían haber hecho. Eso mismo le sucedió a un niño en Canadá que descubrió a un dinosaurio.

El pequeño Nathan Hrushkin de 12 años se llevó el reconocimientos en los últimos días luego de que encontrará los huesos de un antiguo dinosaurio mientras paseaba con su papá en una reserva natural. Y bueno, pues parece el menor ya encontró su vocación en la vida.

El instituto The Nature Conservancy of Canada (NCC, por sus siglas en inglés) confirmó el pasado 15 de octubre el descubrimiento de un esqueleto de un hadrosaurio en etapa juvenil. Los restos de este animal estaban en las inmediaciones de su reserva de Horseshoe Canyon, cerca de la ciudad de Alberta.

Sin embargo, el hallazgo no lo realizó algún miembro de esa organización. Atendiendo a su curiosidad, el pequeño Nathan Hrushkin fue el encargado de encontrar aquellos huesos de dinosaurio. El niño y su padre Dion andaban por la zona pasando un día de campo cuando dieron con los fósiles de un humero (hueso del primer tramo del brazo).

Tras haber almorzado, el menor fue explorar y subió de las colinas del lugar. “Me llamó y me dijo: ‘Papá, tienes que venir aquí’, y tan pronto como dijo eso, me di cuenta por el tono de su voz que había encontrado algo”, relata padre del chico a CNN.

El señor y su hijo quedaron impactados por el hueso que habían encontrado. Incluso, Nathan pensó -con toda la inocencia del mundo- que aquello “parecía la escena de un programa de televisión”. Dion y su pequeño paleontólogo no lo pensaron dos veces, por lo que tomaron fotos y notificaron a especialista del Museo Royal Tyrrell sobre el hallazgo.

También puedes leer: El esqueleto de Stan, el T. Rex, se subastó en 31 millones de dólares

Los científicos de aquel museo confirmaron que se trataba de un hadrosaurio que tenía tres o cuatro años de edad en el momento de su muerte. Aquella especie -conocida también dinosaurio con cola de pato- habitó la zona de Alberta hace más de 69 millones de años, según los especialistas.

Sin embargo, ellos destacan que, a pesar de que es común encontrar restos de esta especie en la zona, casi nunca se hallan fósiles de hadrosaurios en etapa juvenil. Y el descubrimiento de Nathan solo fue el principio: la gente del museo exploró la zona de la colina y desenterró más de 30 huesos que le pertenecen a un solo espécimen.

The Nature Conservancy of Canada comunicó también que si bien los fósiles son comúnes en la zona de Alberta, no se tenían indicios que en una capa geológica como la de esa reserva pudieran existir restos en buen estado. “El hallazgo de Nathan y Dion nos ayudará a llenar este gran vacío en nuestro conocimiento de la evolución de los dinosaurios”, dijo NCC.

“Hace seis o siete años que quiero ser paleontólogo. Me fascina cómo los huesos de criaturas que vivieron hace diez o millones de años se convierten en estas rocas fósiles, que están sentadas en el suelo esperando ser encontradas”, dijo Nathan, quien seguramente habrá confirmado qué es lo que quiere hacer de ahora en adelante.

Can’t say we find a dinosaur on ⁦@NCC_CNC⁩ properties every day. A pretty cool find for Nathan Hrushkin!

Dinosaur skeleton found by 12-year-old near Drumheller, Alta., hailed as ‘significant discovery’https://t.co/qNTuWAns9A pic.twitter.com/Q6emkvB5tI

— Lisa McLaughlin (@LisaMcL_NCC) October 16, 2020