La historia detrás del meme: no vendo cigarros sueltos

Lo que necesitas saber: En esta nueva 'Historia detrás del meme' les contamos el origen del audio "No vendo cigarros sueltos" que se ha vuelto virl en TikTok.

Oh sí, nos hemos reunido de nueva cuenta para conocer el origen de otro meme/tendencia viral que hemos cachado en redes sociales. Y en esta ocasión toca conocer de dónde salió un audio que probablemente ya escucharon bastante en los últimos días: el de “no vendo cigarros sueltos”.

Un audio sobre cigarros se ha vuelto la nueva sensación viral de TikTok. Foto ilustrativa: Pexels

La historia detrás del meme (audio viral) de “No vendo cigarros sueltos”

Si son de los que consumen TikTok como si les pagaran por hacerlo, seguro ya saben de qué hablamos. Pero si por el contrario son de esos que la vida adulta los consume y no saben de qué hablamos, igual quédense y acá les contamos la historia detrás de este meme viral.

Varios usuarios están usando un audio viral para representar esa tragedia del día a día que viven los empleados o emprendedores al lidiar con clientes. Sí, de esas personas necias que les sacan canas verdes al pedir algo que no pueden obtener.

Y la gente obvio lo está usando de modo chusco. Foto: TikTok @madurastlx

Un audio de TikTok que tiene un trasfondo más profundo

“No vendo cigarros sueltos”, dice al inicio el audio en cuestión. “Bueno, no vendes cigarros sueltos, pero véndeme uno”, continúa narrando el sujeto que cuenta una anécdota de cómo pedir 5 cajetillas de cigarros marca Raleigh (que por cierto se descontinuaron en México en 2024) lo llevó a pasar un tiempo en la cárcel.

Mucha risa y todo en los videos de TikTok, pero este audio en realidad tiene un trasfondo un poco más profundo, ya que viene de una entrevista que Richie O’Farrill y Hugo Blanque hicieron en el podcast ‘Animus’ a Fernando Nuñez, un experto en adicciones.

Aunque el origen del “no vendo cigarros sueltos” es más complejo. Foto. Youtube

Pero que a muchos ya hizo aprenderse el “De huev*s no te pago”

Fernando es un exadicto rehabilitado que en dicho episodio (el cual les dejamos abajo por si se lo quieren chutar todo) habla de todo lo que vivió e hizo por culpa de sus adicciones. En este caso, habla de cómo intentó robar varias cajetillas de cigarros le quitó su libertad.

“‘Ah, véndeme cinco cajetillas de Raleigh’. Los pone en el mostrador, los meto a la bolsa y le digo ‘de huev*s no te pago’. Me salgo, me agarra la patrulla”, cuenta Fernando de cómo esa acción lo llevó a cumplir una sentencia de dos años de prisión sin derecho a fianza (empieza en el minuto 52):

Acá les contamos el origen de este audio viral

Si bien el audio se ha hecho viral por videos chuscos, con la anécdota de los cigarros Fernando Nuñez habla de todo lo malo que vivió en la cárcel (como no tener un lugar decente donde dormir hasta vivir con ronchas por culpa de los animales tipo chinches) y cómo afectó a su mamá.

Pero bueno, regresando al audio de TikTok, muchos no conocen el trasfondo de este audio viral y lo usan de manera chusca. Acá les dejamos algunos ejemplos de esto que les mencionamos, donde incluso lo han hasta traducido en otros idiomas JAJA:

Y nada, ahora que sabemos el origen y contexto de este audio podemos decir que no es taaan gracioso, aunque si dejamos eso de lado también es cierto que los videos de TikTok sí dan risa. Especialmente los de personas que ya se aprendieron toda la anécdota como si fuera tarea, ¿o ustedes qué opinan?