Mientras todos están viendo el Mundial… Irlanda del Norte vive protestas violentas y ya hay 19 detenidos

Lo que necesitas saber: a policía de Irlanda del Norte reportó 19 detenidos, incluido un menor de 16 años, tras varios días de disturbios.

¿Alguien sabe qué está pasando en Belfast? Y es que ahorita gran parte del mundo tiene la atención puesta en el Mundial, pero en Irlanda del Norte se está desarrollando otra historia que ha encendido alarmas por violencia y tensión social.

La policía de Irlanda del Norte informó este viernes 12 de junio que ya suman 19 personas detenidas, incluido un adolescente de 16 años, por las protestas violentas registradas en Belfast y otras localidades como Derry.

Los disturbios comenzaron después de que se conociera el caso del apuñalamiento de un hombre local presuntamente a manos de un inmigrante originario de Sudán. A partir de eso, se detonaron manifestaciones que derivaron en hechos de violencia con tintes racistas.

Foto: Captura de pantalla | Redes sociales

De acuerdo con el subcomisario Ryan Henderson, después de los enfrentamientos registrados el martes y miércoles, la noche del jueves fue “mucho más tranquila”. Sin embargo, aseguró que las autoridades continúan trabajando para identificar a más personas involucradas.

Entre los hechos que derivaron en arrestos están daños a vehículos en la zona de Taughmonagh, un ataque incendiario contra vivienda en Shore Road, lanzamiento de piedras contra patrullas policiales en Newtownabbey y realización de grafitis en distintos puntos del este de Belfast.

Los disturbios también dejaron saldo para las autoridades: 12 resultaron heridos durante las movilizaciones, en las que participaron cientos de jóvenes vestidos de negro y con el rostro cubierto.

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Mientras tanto, la víctima del ataque que detonó las protestas, Stephen Ogilvie, continúa recuperándose. Reportes médicos señalan que perdió un ojo como consecuencia de las lesiones.

Su familia pidió públicamente mantener la calma y evitar que el caso sea utilizado con fines políticos, señalando que la violencia no representa una solución.

Por otro lado, el presunto agresor, identificado como Hadi A., de 30 años, compareció ante el tribunal y enfrenta cargos por intento de asesinato. Medios locales reportaron que el hombre llegó al Reino Unido en febrero de 2023 procedente de Irlanda, después de haber estado en París, y actualmente cuenta con estatus de refugiado político hasta 2028.

Una situación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre migración, seguridad y el riesgo de que hechos criminales individuales detonen respuestas colectivas violentas.