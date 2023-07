Es muy común conocer a algún padre o madre que no puede ver a sus hijos porque su expareja tiene la custodia y se lo niega. Ejemplo de esto es un hombre que se viralizó en redes sociales porque le organizó una fiesta de cumpleaños a su hijo y su mamá no lo dejó ir a ésta.

Pastel, comida y hasta una botarga fueron parte de la preparación para la fiesta de cumpleaños, pero la madre no permitió que el hijo viera a su papá. La tristeza del hombre sólo es comparable a su enorme gesto, pues regaló todo lo que preparó a otros niños (nudo en la garganta cargando…).

Se trata de Víctor Manuel Alonso Ramos, quien quería celebrar el cumpleaños 8 de su hijo el pasado 8 de julio. Sin embargo, la fiesta que organizó no resultó como esperaba porque su expareja no permitió que su hijo fuera.

“No me permitieron a mi hijo, tráermelo en su cumpleaños. Todo esto era para mi hijo pero pues no vino, entonces voy a regalarlo”, comenta mientras organizan una pequeña fila de niños para regalarles pastel y comida.

“No te agüites, carnal”, dice la persona que graba el video. “No te agüites, así pasan las cosas“.

Los niños incluso le preguntan si se trata de algún compañero de su primaria porque ni lo conocen. “Es a nombre de Abdiel que se hizo una pequeña fiestecita pero pues, no vino”.

“La mera verdad a mí no se me justo que uno como padre organice una fiesta para sus hijos y que no te lo presten para festejar. No es justo que uno está al pendiente de él y cuando quiere pasar rato con él, no te lo suelten”.