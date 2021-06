Balconeada nivel: Presentador de noticias revela en transmisión que no le pagaban

No importa la profesión o el empleo que se realice; muchos conocemos a alguien a quien le han quedado mal en su trabajo con el pago. Y si aún has escuchado de una experiencia similar, pues ahora te contamos lo que sucedió con este presentador de noticias de Zambia.

Resulta que en plena transmisión del noticiero KBN News, el periodista Kalimina Kabinda reveló que ni a él ni a otros compañeros les habían pagado su sueldo desde hace varios días. Pero la cosa no terminó ahí pues la cadena respondió a la acción del conductor alegando que este último se encontraba en estado de ebriedad.

Presentador de noticias denuncia en vivo que no le pagaban

Cuando nos echamos a ver un noticiero, no falta por ahí la nota en la que alguna persona denuncia cierto tipo injusticias. Y aunque esto sucede con regularidad en este tipo de espacios informativos, no cabe duda de que lo hecho por Kalimina Kabinda se salió totalmente del molde.

¿Por qué? Pues como les contábamos más arriba, él es el presentador de noticias de KBN News y en la transmisión del pasado 19 de junio, él aprovechó para denunciar en cadena nacional que el canal no le estaba pagando ni a él ni a varias personas del equipo de trabajo del programa.

El asunto es que luego de anunciar los titulares del día, Kabinda se dirigió a los televidentes para detallar el problema con el su sueldo y el de sus compañeros. “Lejos de las noticias, damas y caballeros, somos series humanos. Tenemos que cobrar”, dijo el conductor.

“Desafortunadamente, en KBN no nos han pagado. A todos los demás no se les ha pagado, incluido yo mismo. Tenemos que recibir un pago. Las imágenes se viralizaron luego de que el propio presentador de noticias subiera el video de su discurso a Facebook, en una publicación donde además escribió “solo porque la mayoría de los periodistas tienen miedo de hablar no significa que los periodistas no deban hablar“.

El canal respondió a las acusaciones del periodista

Tras darse a conocer las declaraciones de Kalimina Kabinda, la cadena KBN se pronunció al respecto y en un comunicado (recogido por CNN), señalaron que el presentador de noticias estaba en estado de ebriedad al momento de la transmisión.

“Estamos consternados con el comportamiento de borrachera exhibido a través de un videoclip que se había vuelto viral en las redes sociales y mostrado por uno de nuestros presentadores durante lo que debería haber sido el boletín de noticias principal…“, se lee en el anuncio de la cadena, encabezado por el director ejecutivo Kennedy Mambwe.

Por ahora, solo se sabe que el canal inició una investigación sobre las declaraciones de su conductor y al mismo tiempo, reprobó la supuesta conducta etílica bajo influencia del alcohol que Kabinda habría mostrado ante las cámaras. ¿A quién le creemos?