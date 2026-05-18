Todos los que crean que su ex era (o es) un parásito, tienen que leer esto. No es un contenido para analizar las razones psicológicas por las que duraste tanto tiempo en una mala relación, sino para reconocer que las parejas más dependientes y tóxicas también existen en la naturaleza… como en el caso del pez diablo negro.

Su nombre científico es Melanocetus johnsonii, pero también se le conoce como pez pescador de aguas profundas, rape abisal o, más ad hoc, diablo negro. Este último nombre viene de su apariencia aterradora.

Hay muchas cosas fascinantes —y espeluznantes— sobre el diablo negro, pero nada se compara con su forma de reproducirse. Por acá te contamos cómo es que sus parejas se convierten en parásitos y por qué sucede así.

Captura de pantalla Youtube

Características del pez diablo negro

Si no sabes cuál es el diablo negro, seguro lo ubicas por esta referencia: es el pez con el que Marlin y Dory se encuentran en Buscando a Nemo. Oscuro, con dientes enormes y una “antena” luminosa que los persigue hasta que logran escapar.

Eso sí, entre la ficción y la realidad hay una gran diferencia: es prácticamente imposible que estos peces se encuentren en ese contexto, ya que habitan zonas muy distintas del océano.

El diablo negro en ‘Buscando a Nemo’ / Foto: Pixar

Pero como la realidad siempre supera a la ficción, en 2025 el diablo negro volvió a sorprendernos cuando, por primera vez en la historia, se avistó uno en la superficie, a 2 km de la costa de Tenerife.

El momento fue tan extraño como poético porque este pez diablo negro habita en las zonas batipelágica y abisal, regiones que, aunque ocupan cerca del 60 por ciento de la corteza terrestre, siguen siendo de las menos exploradas.

Ahí reina la oscuridad total, a profundidades de entre mil y 6 mil metros. La presión es extrema y el conocimiento sobre los organismos que viven ahí sigue siendo limitado.

Su icónica trampa luminiscente

Uno de los rasgos más reconocibles del diablo negro es su “antena” que emite luz para atraer a sus presas. Lo impresionante es que esta luz proviene de bacterias bioluminiscentes. Cuando un calamar u otro organismo cae en la trampa, no hay escapatoria.

Este mecanismo es clave para su supervivencia, ya que en esas profundidades el alimento es escaso. De ahí su nombre de pez pescador.

Además, su adaptación al entorno es asombrosa: puede dilatar su mandíbula y expandir su estómago para ingerir presas más grandes que él. En un lugar donde casi no hay comida, cualquier cosa es buena…

Pez diablo negro / Imagen: Vía BBC

¿Cómo se reproduce el pez diablo negro?

Si la escasez de alimento ya es un problema, encontrar pareja es aún más complicado. Por eso, la evolución desarrolló una estrategia extrema conocida como el parasitismo sexual.

En esta especie, el macho es mucho más pequeño que la hembra. Ella puede medir hasta 18 cm, mientras que él apenas alcanza los 3 cm. Y sí, aquí el tamaño importa. Al ser tan pequeño, el macho necesita de un organismo más grande para sobrevivir.

Pez Diablo Negro / Foto: ONG Condrik

Cuando encuentra a una hembra, se adhiere a ella para siempre. La muerde en la zona del vientre y libera una enzima que fusiona su cuerpo con el de la hembra.

Inserte aquí “Tú y yo somos uno mismo” de Timbiriche, porque a partir de ese momento no pueden separarse.

El macho se convierte en un parásito que se alimenta a través de ella de forma permanente. ¿Y qué obtiene la hembra a cambio? Un banco de esperma listo para cuando decida reproducirse.