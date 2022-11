La tecnología ya está en todos lados. Que si la realidad aumentada, el metaverso, o los NFTs, estos avances bien tech han estado revolucionando el mundo entero y en la industria musical, no es la excepción. Seguro ya sabrás que los NFTs se han popularizado cañón y se han vuelto un gusto que much@s nos queremos dar, ¿a poco no?

Es por eso que Cerveza INDIO® nos quiere dar gusto tanto a los fans de la música como a los geeks y le va a entrar con todo a este mundo con su nueva colección de NFTs “EMPERADORES” en conjunto con Siddhartha y acá te vamos a contar de qué va.

Emperadores por Cerveza INDIO®, la primera gira impulsada 100% por NFTs

INDIO® sabe que amamos las experiencias musicales, pero qué mejor si aparte de la música, ¡podemos disfrutar de la tecnología! Es por eso que se rifaron con su nueva colección de “EMPERADORES” por Cerveza INDIO®, con la próxima gira de Siddhartha en 2023, la cual tendrá 13 conciertos en pueblos mágicos alrededor de la República Mexicana. ¡Qué cool!

¿Y cómo le entro? ¡Tú puedes ser promotor INCONTENIBLE de la gira de Siddhartha del 2023!

Para entrarle y comprar uno de los 4,000 NFTs de “EMPERADORES” por Cerveza INDIO®, el cual te convertirá en promotor INCONTENIBLE tienes que entrar AQUÍ. Y ¿cuáles son los beneficios? Pues checa: primero lo primero, si tienes una banda o artista fav, podrás proponerlo para que abra una de las fechas de Siddhartha, además, entrarás a la rifa de boletos y backstage, merch, Cerveza INDIO® gratis, tu botella personalizada y ¡muchas sorpresas más!

Achis, achis… Y a todo esto, ¿qué es un NFT?

Un NFT por sus siglas es un Non Fungible Token o un Token No Fungible y son bienes o activos digitales únicos en su tipo. Los NFTs pueden ser desde una obra de arte, imagen digital, hasta una rola, o un archivo multimedia, y lo cool de estos bienes es que cuentan con una tecnología que certifica su autenticidad y los hace únicos, pa’ que no te los puedan copiar.

Y ahora que sabes todo sobre este increíble proyecto, ¿jalas? Éntrale a ser parte de la nueva colección “EMPERADORES” por Cerveza INDIO® y únete a su comunidad en Discord ACÁ para que te mantengas al tanto sobre este proyecto innovador, le entres a las dinámicas, y disfrutes de Siddhartha en su próxima gira 2023.