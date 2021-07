¿Qué es la roya y cómo podemos ayudar a erradicarla?

Deja todo por un momento. Imagínate las primeras horas del día. Te levantas y pones la cafetera, empiezas a despertar con el aroma de las notas tostadas. Escoges tu taza favorita y sientes el calor al vaciarlo. Te acercas para olerlo una vez más antes del primer sorbo. Tu día está por empezar. Este pequeño momento de la vida lo llamamos felicidad, ¿a poco no?

Ahora imagínate que esa experiencia ya no puedas vivirla. Sí, no es choro, y puede pasar más pronto de lo que piensas. Y es que hay una enfermedad que está atacando los cafetales y está poniendo en peligro la producción de café, no solo de México sino del mundo: la roya.

¿Qué es la roya?

Es una enfermedad que ataca al cafeto (el árbol que contiene los granos del café) a través del hongo Hemileia Vastatrix, el cual destruye sus hojas y flores dejando solo los frutos, de esta manera dejan de crecer y pierden calidad. Es considerada la enfermedad más destructiva del cafeto, pues su daño llega a ser tan invasivo que provoca la muerte de ramas e incluso de árboles enteros.

¿Y cómo se puede erradicar? Una de las soluciones para detener esta plaga es renovando cafetales con plantas resistentes a esta enfermedad.

¡Hey, pero tú también puedes apoyarlos!

Sabemos que te encanta el café y que valoras cada sorbo porque te llena de energía y confort cuando más lo necesitas, por ello te compartimos una forma en la que puedes apoyar a los caficultores mexicanos al mismo tiempo que disfrutas de tu café favorito.

Como parte del programa “Todos Sembramos Café”, Starbucks México lanzó un vaso reusable de edición limitada, que además de estar hermoso, ayudará a las y los caficultores de las comunidades de Tanetze de Zaragoza, Villa Talea de Castro y San Miguel Panixthlahuaca en Oaxaca.

Por cada vaso que adquieras, la marca donará una planta de café resistente a la roya. Pero métele turbo porque este vaso ya está disponible hasta agotar existencias en las tiendas Starbucks de todo el país.

Y para que te des un quemón y te entren más ganas de comprarlo, este vaso reusable de edición especial fue diseñado por José de Jesús Barrera León, quien ha sido barista en la tienda Starbucks Echegaray desde hace casi 9 años. José de Jesús también ganó el concurso interno “Oaxaca”, que se llevó a cabo para impulsar el talento de los colaboradores, inspirándose en el diseño de la bolsa de café Starbucks México Oaxaca. ¡Rifadísimo!

Starbucks le echa la mano a los caficultores mexicanos

Desde el lanzamiento del programa “Todos Sembramos Café” en 2014, Starbucks ha donado más de 3 millones de plantas de café resistentes a la roya a caficultoras y caficultores en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, gracias a lo recaudado con la venta de bolsas de café de grano. Este programa, en conjunto con la iniciativa “100 Million Coffee Trees Commitment 2025”, ha donado más de 20 millones de plantas de café resistentes a la roya a las y los productores mexicanos. ¡Qué guapos se pusieron!