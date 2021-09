Pero... ¿qué demonios? Rapero mexicano se implanta cadenas de oro en la cabeza

Dicen por ahí que en el mundo del hip-hop y el rap, no es suficiente tener un buen flow, rimas y bases rítmicas para romperla, y la verdad es que no estamos tan de acuerdo con eso. Más allá de usar joyas y ropa extravagante, algunos hacen hasta lo imposible para sobresalir dentro de la industria musical y que la gente los ubique, pero nomás no entendemos lo que de repente se les ocurre, como un rapero mexicano llevó todo al extremo.

Ya nos ha quedado muy claro que los raperos no tienen límites, ahí está el caso de Lil Uzi Vert y el diamante que se incrustó en la frente al puro estilo de Vision de Marvel (que por cierto, ya se lo arrancaron y estuvo medio gacho). Sin embargo, y directamente desde nuestro país, surge una persona que para sorpresa de todos, se implantó cadenas en el cuero cabelludo. Sí, así como lo leyeron, no es broma y acá les contaremos qué onda.

Un rapero mexicano se puso cadenas en el cuero cabelludo

Dan Sur es un rapero mexicano que busca destacar en el mundo de la música de cualquier manera. Pero más allá de dedicar su tiempo a pulir sus rimas y perfeccionar la manera en que rapea, prefirió hacer algo mucho más loco. Sin pensarlo dos veces y como si se tratara de cualquier cosa, decidió que considerando la enorme competencia que hay en el medio, lo mejor para resaltar de los demás artistas del género era transformarse por completo.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Sur dio algunas pistas sobre la idea de someterse a este extraño procedimiento y contó por qué decidió sustituir su cabello por cadenas de oro. “La verdad es que quería hacer algo diferente porque veo que todo el mundo se pinta el pelo. Espero que ahora no todo el mundo me copie” declaró Dan al respecto, aunque más tarde explicó qué fue lo que le hicieron y la verdad, suena muy doloroso.

Hasta se corta el cabello y toda la cosa…

“Esto está implantado, o sea que lo tengo como en un gancho que se ha implantado en mi cabeza, y ese gancho tiene ganchos y están todos enganchados en mi cráneo, abajo de mi piel (…) Ese es mi pelo, pelo de oro, el primer rapero que se implantó pelo de oro en la historia de la humanidad”, dijo Dan Sur sobre el procedimiento. Sin embargo, después surgieron más dudas importantes, entre ellas cómo le hace para cortarse el cabello.

Pues resulta que para “cortar su pelo”, tiene que quitarse con pinzas algunos de los eslabones de las cadenas que tiene en la cabeza, los cuales según él, cuestan 50 mil dólares. De cualquier manera, nos queda muy claro que el rapero logró su objetivo: sobresalir de los demás y llamar la atención. Eso sí, también confirmamos que la ciencia ha evolucionado a tal grado de que pueden hacer estas cosas como si se tratara de sacarte una muela.