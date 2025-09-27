Recorrido por Iztacalco, el primer barrio prehispánico de la CDMX

Lo que necesitas saber: Iztacalco es un barrio histórico que conserva su cultura y sus tradiciones. Su arquitectura colonial invita a visitarlo para conocer sus pueblos originarios.

Actualmente el barrio de Iztacalco es una de las 16 alcaldías que conforman la capital mexicana y está situado al oriente de la gran urbe. Lo que muchos no saben, es que su antigua comunidad se fundó años antes que la Gran Tenochtitlan. Daremos un recorrido por la historia y los sitios emblemáticos de este lugar mítico, considerado como el primer barrio prehispánico de la CDMX.

Iztacalco es conocido como el primer barrio de la Ciudad de México./Imagen Todito Centro Facebook

Hoy esta alcaldía es famosa porque en ella encontramos el Palacio de los Deportes, el Autódromo de los Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol). Más allá de estos lugares que ofrecen grandes eventos, Iztacalco se distingue por conservar sus tradiciones, su identidad y su riqueza histórica.

El barrio tenía canales y chinampas como Xochimilco./Imagen Mi México Antiguo Facebook

En tiempos prehispánicos el lugar era una isla entre los lagos del Valle de México y durante siglos fue un punto importante de comercio, ya que era un puerto importante para las canoas y trajineras que llevaban alimentos y otros artículos a la ciudad a través del hoy extinto canal de La Viga.

Los inicios del pueblo de Iztacalco

Este primer barrio prehispánico de la Ciudad de México se fundó en 1309, dieciséis años antes de la fundación de Tenochtitlan, en 1325. Iztacalco fue una de las últimas residencias del pueblo mexica durante su largo peregrinaje, antes de llegar al islote donde levantaron su gran imperio.

El escudo de la alcaldía./Imagen Wikipedia

El nombre de esta antigua comunidad significa “lugar de casas blancas” o “en la casa de la sal” y sus antiguos pobladores se dedicaban a extraer sal de las aguas del Lago de Texcoco, además de practicar la pesca y la agricultura. El escudo que representa a la alcaldía está compuesto por una casa que recibe rayos de luz y gotas de agua que caen sobre una vasija a través de un filtrador

El Templo y Exconvento de San Matías Apóstol en 1873./Imagen Todito Centro Facebook

Tras la conquista, este pueblo perteneció a la parcialidad de San Juan de Dios y los frailes franciscanos establecieron ahí el Templo y Convento de San Matías Apóstol en 1564. Se dice que en ese entonces, la comunidad del pueblo se componía de sólo 300 indígenas, dedicados principalmente a la agricultura, la floricultura y el cultivo de plantas de forraje.

Iztacalco, barrio mágico

Iztacalco estuvo compuesto por chinampas y laberintos de canales hasta principios del siglo XX. Estos canales, junto con el de La Viga, se fueron desecando por la construcción de obras hidráulicas o se rellenaron para convertirse en tierra firme. Aún quedan vestigios de ese sistema acuífero en lo que hoy son las calles, callejones y avenidas de la zona.

Fotografía del pueblo de 1905./Imagen Iztacalco Me Gusta Facebook

Aunque hoy parece increíble, en 1850 iniciaron los viajes de barcos de vapor a través del canal de La Viga entre Ciudad de México y el área de Xochimilco y Chalco. Iztacalco se convirtió en uno de los principales lugares de paseo para la gente de la ciudad y se dice que Benito Juárez era muy aficionado a estos viajes acuáticos.

En Iztacalco encontramos siete barrios originarios: La Asunción Atenco, Los Reyes Izcuitlán, Santiago Atoyac, San Miguel Amac, San Francisco Xicaltongo, Santa Cruz Atencopac y San Sebastián Zapotla, comunidades importantes para la formación de lo que hoy es la alcaldía.

La Ermita del Santísimo en el barrio de La Asunción a finales del siglo XIX./Imagen Iztacalco Me Gusta Facebook

Estos barrios conservan sus tradiciones y festividades patronales, entre ellas el Santo Jubileo, en el que se hacen peregrinaciones y ofrendas con frutas y semillas en la parroquia y toda la población se ve involucrada. Aunque ya forman parte de la gran ciudad, muchas de las familias de estas comunidades conservan sus costumbres y su organización comunitaria.

La era moderna

A principios del siglo XX Iztacalco todavía era una zona rural con hermosos campos y huertos. Poco a poco se integró a la gran urbe por su cercanía al Centro Histórico y por la construcción de nuevas vialidades, aunque se conservó como un barrio originario con muchas de sus tradiciones.

Fotografía del barrio en 1950./Imagen Iztacalco Me Gusta Facebook

Así llegó la desaparición de las chinampas y los canales para darle paso a edificios, fábricas, viviendas y mercados. Con la urbanización se desarrollaron colonias habitacionales como la Agrícola Oriental y Granjas México y el Trolebús y el Metro llegaron al barrio.

Construcción del Palacio de los Deportes en la década de 1960./Imagen Archivo del Transporte CDMX Facebook

En 1958 se fundó la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, su autódromo se inauguró en 1959 y se nombró como el de los Hermanos Rodríguez en 1973. También ahí se construyó el Palacio de los Deportes para los Juegos Olímpicos de 1968. El Estadio GNP Seguros se construyó en 1993 con el nombre de Nuevo Foro para Conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez.

Visita Iztacalco

Al día de hoy Iztacalco conserva sus costumbres y su historia. El Templo y Exconvento de San Matías Apóstol se conserva con más de 400 años de antigüedad. La comunidad tiene varios centros y casas de cultura y lugares como el barrio de La Asunción conservan su arquitectura colonial y sus calles adoquinadas.

Iztacalco invita a recorrerlo para conocer su historia y sus tradiciones./Imagen Wikipedia

Iztacalco invita a ser visitado y sus siete barrios originarios con sus iglesias, exconventos y edificios históricos pueden ser recorridos en una sola tarde. Incluso sus construcciones más modernas conservan el aire tradicional que caracteriza al que fue el primer barrio prehispánico de la Ciudad de México.