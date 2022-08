Si visitas la Pinacoteca de Nuevo León en este momento, verás que ha sido envuelta con el arte de la artista plástica mexicana Roberta Lobeira. Tal como leíste en el título, ella es la primera mujer que logra llevar una exhibición individual a dicho recinto.

Se trata de la exposición “Retrouvailles: El sentimiento de felicidad de volver a ver a alguien después de mucho tiempo”. Hablamos de una colección de más de 40 piezas que se formó gracias a un trabajo de poco más de 10 años.

“Chaos Makes de Muse”, “Viva la Vida”, “Hasta que aguante la ilusión” y “Sueños Blancos” son sólo algunas de las obras que podremos ver en el histórico recinto ubicado en Monterrey. Además, se presentan por primera vez al público los tres cuadros que la artista mexicana hizo para La Casa de Papel, de Netflix.

…respondió a la pregunta que le hicimos por acá de cómo describe ella su propio arte, ya que muchos la describen como una artista que suele crear mundos fantásticos llenos de realismo.

Roberta Lobeira también nos habló de cómo es vivir del arte en pleno 2022. Sabemos que lo digital acapara todos los reflectores, pero ella cree firmemente que mientras se trabaje duro, es posible vivir de tu pasión, sea cual sea.

Si tú también te has preguntado cómo es la rutinna de una artista plástica porque piensas que no es algo que se pueda combinar con otras actividades “normales”, la mexicana contesta que al menos ella coordina perfectamente el arte con otros aspectos de su vida.

“Me despierto, llevo a mi hijo a la escuela, hago un poco de ejercicio y me pongo a pintar, pinto como de 8 a 10 horas diarias. Claro, varía la cosa, a veces no tengo tanto tiempo o me desvele un día o dormí mal… pero hago otra cosa, diseño, me pongo a crear algo para que después se haga una realidad. Soy muy obsesiva, y mi cabeza no para, y si no haces las cosas en ese momento dejan de existir, así lo veo yo. Entonces las ideas no hay qué dejarlas pasar”.