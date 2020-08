¡Yuum bo’otik! Este chico se está haciendo viral por enseñar maya en TikTok

En esta cuarentena, muchos han aprovechado el tiempo en casa para aprender cosas nuevas con un montón de cursos en línea. Hay prácticamente de todo en internet, pero sin duda los más utilizados son aquellos que tienen que ver con idiomas como el inglés, francés, alemán y hasta mandarín. Pero un joven mexicano está aprovechando TikTok para enseñarle a muchos una de las lenguas más importantes de nuestro país, el maya.

La popular app de videos es una sensación en estos momentos, gracias a la enorme variedad de videos que hay dentro de la plataforma. La gran mayoría tienen que ver con retos y sobre todo mucho ocio, pero hay quien las usa para enseñar cosas más útiles como física y álgebra, así como un chavito de 16 años (y del cual puedes leer por acá) o algunas otras más godínez, como dominar a la perfección Excel.

¡Ahora podemos aprender maya en TikTok!

Pero desde hace algunos días, la cuenta de Santos Tuz en TikTok se volvió viral porque está usándola para que los usuarios aprenden un poco de la lengua de nuestros pasados, la cual ha logrado sobrevivir a pesar de todo en algunos de los estados de la península de México. Este joven de 18 años es originario de Oxkutzcab, uno de los 106 municipios de Yucatán, y desde pequeño aprendió a hablar maya gracias a que pasó toda su infancia en casa de su abuela.

Según lo que contó Santos a medios locales, se tuvo que acostumbrar a hablar la lengua porque era la única que se hablaba. Actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura en educación primaria, y encontró en la plataforma de videos la oportunidad de enseñar el maya, siguiendo el ejemplo de un montón de cuentas que se dedican a mostrar lo más básico de cada idioma.

Esta no es la primera vez que este joven intenta enseñar maya en redes sociales

No todo ha sido perfecto para este joven, pues hace algunos años intentó subir este contenido a Facebook y el resultado no fue lo que esperaba, pues hubo quien le escribió para decirle que no dejaba nada aprender maya: “Me decían que para qué enseñaba maya, que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada, que ni se entendía el español de las personas de Yucatán y eso me hizo sentir muy mal, me discriminaron por enseñar maya”.

“Yo conozco a muchos jóvenes que saben hablar maya pero les da pena, es como si tuvieran un monstruo afuera, hablan con su familia pero a la hora de salir no se les da la motivación de decir una palabra, o tienen miedo de las burlas o la discriminación”, explica Santos Tuz, como una de las principales razones por las que muchas personas de su edad no se animan a hablar esta espectacular lengua indígena en público.

Aún así, nunca perdió el ánimo y decidió abrir la cuenta de TikTok, donde se ha ganado el cariño de todos por mostrarnos cómo se dicen los números, los nombres de animales, frases típicas, adverbios y por supuesto, todo el alfabeto completo en maya.

Una de las metas de Santos es dar todas estas clases de manera presencial, pero mientras la pandemia no deja que los miles de alumnos vuelvan a los salones, se conforma con saber que miles de personas en México y en todo el mundo están aprendiendo un poco de la lengua que se habla en su tierra gracias a TikTok y a su nuevo canal en YouTube.