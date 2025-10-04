Seguir los pasos de Moctezuma en la CDMX

Lo que necesitas saber: Moctezuma Xocoyotzin tenía sus sitios preferidos en la gran Tenochtitlan. También es conocido como un gran constructor y por ampliar el imperio mexica.

Moctezuma Xocoyotzin, conocido también como Moctezuma II, fue el último tlatoani o emperador de la cultura mexica. Aunque parezca lejano, los nobles aztecas tenían sus caminos y sitios preferidos. Aquí haremos un recorrido por los lugares más transitados de la CDMX por este personaje icónico de nuestra historia.

Moctezuma Xocoyotzin fue el último emperador azteca./Imagen Wikipedia

Lo que hoy es la Ciudad de México era la mítica ciudad de Tenochtitlan, capital del imperio mexica con templos y otros lugares sagrados, el emperador Moctezuma II era famoso por tener sitios importantes como su palacio y residencia, su Totocalli o zoológico y por sus paseos por el entonces sagrado Bosque de Chapultepec.

La coronación del emperador representada en un códice./Imagen Wikipedia

La antigua ciudad tenía un perfecto orden social, político y religioso y el último emperador prehispánico transitaba con su corte por diferentes calzadas y canales acuáticos. Moctezuma II también viajó fuera de Tenochtitlan en sus campañas de conquista para expandir el imperio.

Dicho esto, aquí veremos sus recorridos y los lugares que frecuentaba en lo que hoy es la CDMX.

El Palacio Real

Las casas reales eran uno de los lugares más importantes de Tenochtitlan. Moctezuma Xocoyotzin llegó al poder en el año 1502 y ordenó su construcción a un costado del Templo Mayor, en lo que hoy es el Centro Histórico de la CDMX. Desde ahí gobernó al imperio hasta la llegada de los conquistadores y en la actualidad en sus terrenos también tenemos la sede del gobierno de nuestro país.

La casa real de Tenochtitlan era un lugar enorme y ostentoso construido por Moctezuma II./Imagen Wikipedia

La residencia del tlatoani ocupaba el área de lo que hoy es el Palacio Nacional, así como el espacio de cuadra al norte donde después se construyó la Universidad de México y al sur el lugar donde hoy está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este palacio era impresionante, con 20 puertas de acceso, varios patios, salones y recámaras.

El Palacio de Moctezuma estaba donde hoy tenemos el Palacio Nacional./Imagen Wikipedia

Era un lugar ostentoso adornado con piedras preciosas. Sus muros eran de canto, mármol, jaspe y otros materiales impresionantes y los techos hechos de maderas finas. Desde ahí salía Moctezuma II a recorrer la ciudad.

El zoológico o la casa de las fieras

Este famoso lugar, conocido como Totocalli (“casa de las aves” o “casa de las fieras”) era uno de los predilectos del rey azteca. Destinado a resguardar su colección de animales traídos desde regiones lejanas, era un espacio bien organizado donde hasta 600 trabajadores y veterinarios se encargaban de los cuidados de las diferentes especies.

Moctezuma coleccionó plantas y animales de distintas regiones./Imagen Wikipedia

Ahí había jaulas con mamíferos, reptiles, aves de todo tipo y acuarios con peces y otras criaturas acuáticas. Más que un lugar de exhibición, este zoológico tenía fines rituales y científicos. Algunos animales eran sacrificados en ceremonias y otros servían para la producción de medicinas. Los artesanos obtenían plumas, pieles y huesos de este lugar.

El famoso penacho de Moctezuma./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Moctezuma visitaba el Totocalli con fines más científicos que recreativos. Se sabe que había una sección que alojaba humanos con deformidades y el zoológico no estaba abierto al público, sólo era visitado por él y otros miembros de la clase gobernante. El lugar estaba donde hoy tenemos el Templo de San Francisco, muy cerca del Palacio de Bellas Artes.

Los verdaderos baños de Moctezuma

Aunque hoy tenemos en una zona con pozas de agua en Chapultepec conocida como los “baños de Moctezuma”, ese lugar recibió ese nombre en 1910, pero ahí sí había un estanque prehispánico y el tlatoani visitaba constantemente el bosque y el “Cerro del Chapulín” como veremos más adelante. Moctezuma visitaba baños con aguas termales, pero estos estaban en otro lugar.

Los “baños de Moctezuma” estaban en lo que hoy conocemos como Peñón de los Baños./Imagen Wikipedia

Las pozas termales que visitaba el gobernante mexica estaban en el Tepetzinco (el cerrito en náhuatl), la zona que hoy conocemos como Peñón de los Baños y está al noreste de la alcaldía Venustiano Carranza. Entonces el área pertenecía al pueblo de Tlatelolco y estaba en un islote del lago de Texcoco. Para llegar ahí había que atravesar una calzada construida a través de las aguas.

Estas pozas y sus manantiales también eran visitados por Nezahualcóyotl y más tarde por personajes como Maximiliano y Carlota o Porfirio Díaz.

Bosque de Chapultepec

El “Cerro del Chapulín” con sus manantiales y sus bosques era una zona considerada como sagrada y mágica por las antiguas culturas prehispánicas. Moctezuma II llegaba hasta ahí a través de la calzada de Tlacopan (hoy Tacuba), que tenía una desviación hacia el bosque, transportado por sus sirvientes en una litera o posiblemente en una canoa a través de los canales de la ciudad.

El tlatoani visitaba Chapultepec constantemente./Imagen Museo Nacional de Arte INBA Facebook

La visita a Chapultepec tenía tanto fines rituales como recreativos. El lugar era otro de sus favoritos y ahí el emperador entraba en contacto con sus ancestros para recibir presagios y visiones. Según dicen, ahí se enteró de la llegada de los españoles. En el bosque hay una cueva que en ese entonces era considerada como la entrada al Mictlán o inframundo.

El emperador también navegaba por los canales de la ciudad./Imagen Cultura Colectiva Historia Facebook

Se cuenta que el tlatoani intentó suicidarse en esa gruta al saber que su imperio iba a caer, pero el rey tolteca Huemac lo detuvo y lo convenció de afrontar lo que ya era inevitable. Esta cueva está cerca del Audiorama del Bosque de Chapultepec, pero en la actualidad tiene prohibida la entrada.

Viajes del tlatoani al exterior de Tenochtitlan

Moctezuma Xocoyotzin también viajó a través de las tres calzadas principales que conectaban Tenochtitlan con el exterior (la de Iztapalapa, la del Tepeyac y la de Tlacopan) para sus viajes de conquista y fines políticos. También se sabe que tenía un jardín botánico impresionante en Oaxtepec, Morelos.

Moctezuma también cumplía con labores políticas fuera de Tenochtitlan./Imagen Wikipedia

El último tlatoani azteca contribuyó con el crecimiento de su ciudad y su imperio hasta la llegada de los españoles. Se dice que sus días terminaron cuando su pueblo se rebeló contra él por rendirse ante los conquistadores, aunque otros historiadores dicen que fue estrangulado por los hombres de Cortés. Con su muerte culminó la mítica civilización azteca.