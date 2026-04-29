Lo que necesitas saber: Patti Smith es reconocida no sólo por su obra, sino por su postura: siempre haciendo frente a las injusticias, pero sin abandonar la esperanza.

Más que merecido: Patti Smith, una de las artistas más influyentes de las últimas décadas, será galardonada con el Premio Princesa de Asturias 2026. Así ha sido confirmado esta mañana.

Patti Smith, 50 Aniversario del Horses / Captura de pantalla

Patti Smith, una artista que siempre hablado sobre las injusticias… sin abandonar la esperanza

De acuerdo con el boletín difundido por la Fundación Princesa de Asturias, el galardón a la legendaria cantante y poeta se le otorga en reconocimiento a “su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”.

Además de pilar del punk, Patti Smith ha destacado como escritora. Poeta.. poetisa. En su obra se detecta un mensaje de denuncia antes las injusticias del mundo… pero sin abandonar la esperanza.

“Con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones”, agrega el jurado que decidió que Patti Smith recibirá este 2026 el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

¿Qué otros personajes han ganado el Premio Princesa de Asturias?

Patti Smith ahora es parte de un destacado listado de artistas que han sido galardonados con este premio: Martin Scorsese, Meryl Streep, Ennio Morricone, Peter Brook, Graciela Iturbide, por mencionar sólo algunos de los reconocidos en años anteriores.

Con 79 años, Patti Smith sigue en activo: escribiendo diariamente en redes sociales (siempre ofreciendo un toque poético en sus publicaciones) y ofreciendo shows… de hecho, en los últimos meses dio un tour para celebrar su legendario álbum Horses.