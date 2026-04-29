Destruye fuente pero policías no lo detienen... pensaban que hacía mantenimiento

Lo que necesitas saber: Ya en el MP, el hombre declaró que declaró que lo había enviado Dios para "erradicar la corrupción".

Y en cosas de ‘México superando a la IA’ —o la nota idiota del día— tenemos el caso de un hombre que entró al Palacio Municipal de Celaya y, con tiempo suficiente, se dio a la tarea de destruir una fuente, mientras los policías lo veían sin detenerlo. ¿Por qué?

Según el director de la Policía Municipal, los oficiales pensaron que el sujeto hacía trabajo de mantenimiento —aplicaron un “Debe ser griego” del jefe Gorgory.

“Aquí el jefe Gorgory”. Foto: Fox.

Y en Celaya: destruye fuente pero policías no lo detienen

Lo que sabemos es que el hombre llegó temprano, a las 8 de la mañana, al Palacio Municipal. Puso unas macetas alrededor de una fuente y delimitó la zona.

Luego, usó un tubo de unifila y empezó a destruir la base de la fuente, mientras los policías lo observaban.

Captura de pantalla @lajornadaonline.

Así siguió destrozando la cantera sin que nadie lo interrumpiera y no pasó nada porque, de acuerdo a la explicación de Bernardo Rafael Cajero, director de la Policía citado por La Jornada, los policías pensaron que el sujeto llevaba a cabo labores de mantenimiento.

“Eso no exime la responsabilidad del elemento policial”, dijo y prometió que habría sanciones.

Destruye una fuente para, ¿erradicar la corrupción?

Al final, sí detuvieron al misterioso hombre y lo llevaron al MP. Ahí, declaró que… lo había enviado Dios para “erradicar la corrupción”.

Sin embargo, el Presidente Municipal de Celaya Juan Miguel Ramírez tenía otros datos y aseguró que el sujeto supuestamente había llegado con la intención de dañar la fuente, respaldado por la oposición —el alcalde es de Morena.

“Él dice que Dios le pidió hacer esto porque está en contra de la corrupción, le preguntamos si era de un partido”, dijo para después compartir que, chance, instalarán un arco detector de metal para evitar situaciones de riesgo, además de reconocer la falla de los policías.

Más allá de la anécdota, lo cierto es que en la Policía Municipal de Celaya deben ponerse las pilas para evitar cualquier situación de riesgo en los espacios públicos y, por parte del gobierno, darle importancia a las campañas de salud mental o conciliación de ideas políticas. ¿Ustedes qué dicen?