Sheinbaum y gasolineros pactan bajar precio del diésel a 27 pesos, ¿a partir de cuándo?

Lo que necesitas saber: La idea es ir ajustando el precio del diésel a 27 pesos, a partir de la primera semana de mayo.

Después de echarse el “pueden cargar magna”, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que llegó a un acuerdo con los gasolineros para establecer el precio del diésel en 27 pesos el litro.

Todo a partir de la primera semana de mayo en todo México, en teoría. “El precio del diésel va a llegar a 27 pesos. Y eso es a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 “, dijo Claudia Sheinbaum en un video publicado en sus redes.

Foto: Presidencia.

Sheinbaum y gasolineros pactan bajar precio del diésel a 27 pesos

Además del mensaje sobre el litro de diésel a 27 pesos, Sheinbaum recordó que el 27 de abril firmó un acuerdo con la ASEVAL (Asociación de Sociedades de Vales) y Asociación de Bancos de México (ABM) para reducir las comisiones en el pago de gasolina y diésel con tarjetas y vales —acá pueden leer más acerca de esta medida.

La idea es tirar paro a la economía de las familias mexas, mientras en el mundo sigue el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán que ha afectado a los precios del barril del petróleo.

En este contexto, la presidenta no se salvó de ser cuestionada después de declarar que una de las medidas para sortear el precio de las gasolinas es poniéndole magna a los autos.

Foto: Pexels.

(Se supone que la magna debe estar en 24 pesos, mientras el gobierno de México sigue disminuyendo el IEPS y la subsidia).

“Pueden cargar magna“, dijo. Pero los cuestionamientos llegaron después porque la cosa no aplica igual para todos los autos.

Foto: Carlos Jairo-Pexels.

Pero, bueno, a estar atentos con el precio del diésel a partir de la primera semana de mayo cuando poco a poco las gasolineras vayan ajustando los precios.