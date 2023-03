Tal y como se los adelantamos hace algunos días. Sopitas PopUp! llega a Monterrey como parte de nuestra cobertura de Tecate Pa’l Norte con todo y artistas invitados, boletizas, DJ set y más, para que juntos calentemos motores previo a uno de los fines de semana más esperados en la Sultana del Norte.



Y no estamos solos en esto. Tecate 0.0 también le entró a la fiesta para poner el ambiente a tope con una taquiza de las buenas. Al igual que tendremos una proyección cortesía de Mubi y otras sorpresas más. Sigue leyendo porque te vamos a contar todo lo que tienes que saber, y lo más importante, cómo podrás ser parte de esta fiestota.

Primero y antes que nada, te contamos qué Sopitas PopUp! es un punto de encuentro entre los fans, la música y la gastronomía que da inicio a nuestras coberturas de grandes eventos en todo el territorio mexicano. En esta edición llegamos a la tierra de la carnita asada para disfrutar a tope el previo de Tecate Pa’l Norte.



¿Cuándo y dónde? El jueves 30 de marzo en APARATO en el centro de Monterrey, justo un día antes del arranque de los 3 días de Tecate Pa’l Norte para convivir con artistas invitados, echar un buen taco, ganar boletos y pasarla increíble antes de sumergirnos por completo en el festival. Acá te dejamos todos los datos para que le vayas apuntando:

Esto es lo que habrá en Sopitas PopUp Monterrey

¿Y la bebida, tío Sopitas? Tecate 0.0 se puso guapa y estará en Sopitas PopUp! Monterrey

Ajá, este evento no podía ser posible si no tenemos el drink de cajón para pasarla bien, por ello pensamos en Tecate 0.0 como la bebida sin alcohol perfecta para darse el antojo. ¿Y por qué Tecate 0.0? Porque sabemos que tal vez aún no te da sed de la peligrosa pero quieres echarte un buen taco con el mismo sabor de la cerveza pero cero alcohol.

Así que si quieres entrarle a esta nueva experiencia, llega tempra a nuestro Sopitas PopUp! porque vamos a acompañar nuestras Tecate 0.0 bien heladas con una taquiza de aquellas alrededor de las 2pm. Y te decimos que llegues tempra porque si bien la entrada, las Tecate 0.0 y la taquiza son gratis, hay cupo limitado, para que te pongas al tiro.

Tecate 0.0 estará presente en Sopitas PopUp Monterrey | FOTO: Cortesía

Taquiza y sandwiches de pollo épicos para calmar el antojo

Y esta chulada de taquiza que acompañará a Tecate 0.0 estará a cargo de Taquería Tampiquito, para que te chupes los dedos. ¿Y de qué tacos van a servir, Sopitas? Eso tendrás que descubrirlo allá, pero te aseguramos que estarán increíbles.

Habrá taquiza de Taquería Tampiquito

Pero no solo de tacos vive el hombre. Nomás se nos baje un poquito la taquiza y le vamos a entrar a los sándwiches de pollo más cotizados del condado: Hotsie. ¿Y más o menos a qué hora le caemos a las Hotsie? Si ya estás dentro del evento, te toca porque te toca; pero si apenas andas viendo el plan por la tarde, cáele alrededor de las 5pm, no solo para echarte esta delicia, sino también para que veas todo lo que traemos alrededor de Tecate Pa’l Norte.

Hotsie y sus sándwiches de pollo épicos

Leonardo de Lozanne, Allison, Daniela Spalla, boletizas y más en el Sopitas PopUp! Monterrey

Tenemos el lugar, la bebida y la comida, pero hace falta lo más importante. ¿Qué habrá en Sopitas PopUp! Monterrey? Toma nota porque la verdad es que todo estará muy movidito. Tendremos entrevistas en vivo ahí mismo en el lugar con Diego Barrazas de DEMENTES Podcast, Daniella Spalla y Astronomía Interior; además firma de autógrafos con Leonardo de Lozanne y Allison, y para cerrar con broche de oro, un DJ set a cargo de Jonaz.



Pero eso no es todo, durante toda la jornada de Sopitas PopUp! estaremos haciendo boletizas para ganar entradas a Tecate Pa’l Norte y tendremos una proyección continua de ‘Aftersun’, la película por la cual Paul Mescal fue nominado al Oscar, por cortesía de MUBI. Así que te aconsejamos que le caigas temprano para que no te pierdas ninguna sorpresa. Acá te dejamos los horarios:

Horarios y actividades de Sopitas PopUp Monterrey

¿Dónde o cómo me apunto? Acá te decimos dónde registrarte

Ahora sí viene lo bueno. Como lo mencionamos anteriormente, la entrada es gratuita, sin embargo hay un cupo limitado, así que si quieres asegurar tu entrada ahí te van 2 tips:

1.- Entra AQUÍ y llena el pre registro

2.- Llega temprano: abriremos puertas a partir de la 1pm.

OJO: En caso de que el cupo esté lleno, podrás hacer fila para entrar una vez que vaya saliendo gente del evento. Y lo más importante, no hay un tiempo límite para quedarte, una vez que hayas entrado puedes quedarte a todas las actividades y participar en ellas. Por eso volvemos a repetir: ¡Lléguenle temprano!

Ahora que ya tienes todos los detalles, ¡nos vemos en Sopitas PopUp! Monterrey!