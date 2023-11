Lo que necesitas saber: El prototipo de SpaceBorn United se basa en una incubadora de embriones en el espacio y por ahora sólo están listas misiones con células de ratones. El objetivo es llevar células humanas en unos años

¿Has visto la película The Space Between Us (El Espacio Entre Nosotros)? Trata de un niño que no nació en la Tierra, sino en Marte. Bueno, dicen que el arte imita a la vida y eso de que pronto haya seres humanos nacidos en el espacio podría no ser tan lejano gracias a SpaceBorn United.

Resulta que esa empresa tiene un objetivo claro: lograr que los humanos se reproduzcan y hasta nazcan en el espacio. Llevan ya rato investigando y tienen listo un programa para hacerlo realidad en unos años.

¿Se podrá nacer en el espacio? / Foto: SpaceBorn United

SpaceBorn United, la empresa que quiere reproducir humanos en el espacio

Así como lo estás leyendo. SpaceBorn United es una empresa de Países Bajos, y tiene la idea de que los humanos deben comenzar a ser una especie multiplanetaria. “La Tierra es la cuna del ser humano, pero un ser humano no puede quedarse en su cuna para siempre”, es una de las frases que sostienen su objetivo.

Y es que en palabras del fundador y director de la startup neerlandesa, Egbert Edelbroek, la posibilidad de tener colonias humanas fuera de la Tierra sólo será posible cuando los humanos comiencen a reproducirse y nacer en el espacio.

“Si queremos tener colonias humanas más allá de la Tierra y si queremos realmente que sean independientes, tenemos que enfrentar el reto de la reproducción. La humanidad debe convertirse en una especie multiplanetaria“.

Hacer nacer bebés en el espacio es un objetivo a futuro / Foto: SpaceBorn United

¿Y cómo pretenden reproducir humanos en el espacio?

Por si te lo preguntaste, su idea no se limita a llevar a una mujer embarazada al espacio para que dé a luz. ¡Mucho menos llevar a dos personas a tener relaciones sexuales fuera de la Tierra!

SpaceBorn United explica en su web que han desarrollado “un prototipo de ‘incubadora de embriones espaciales’ que se envía al espacio y contiene células reproductoras masculinas y femeninas”.

La empresa neerlandesa ya tiene listas sus primeras misiones con células de ratón, pero el plan es que en el futuro envíen células madre humanas, y en algún momento, células de reproducción humana.

Ya desarrollaron un prototipo para reproducir humanos en el espacio / Foto: SpaceBorn United

“Una vez en el espacio, los embriones son concebidos y comienzan a desarrollarse en una Tierra artificial similar al nivel de gravedad. Después de 5 a 6 días, los embriones se congelan criogénicamente y la incubadora regresa a la Tierra, donde se examinan los embriones. Si se aprueba la colocación de embriones en el útero natural, el período de embarazo y el nacimiento se producirán en la Tierra”.

Explicándolo en palabras más simples, se trata de un embarazo asistido, con la enorme diferencia de que el embrión no se desarrollará en un laboratorio en la Tierra, sino que se reproducirá en el espacio antes de volver al planeta para llevar a cabo la inseminación artificial. Según el plan de SpaceBorn, esto podría lograrse en el 2028… ¡en sólo 5 años!

Ya desarrollaron un prototipo para reproducir humanos en el espacio / Foto: SpaceBorn United

¿Y pueden nacer bebés en el espacio?

Lo dicho, el plan de SpaceBorn United no es llevar mujeres embarazadas fuera de la Tierra. Explican que no es posible ni ahora ni en el futuro a menos que la mujer embarazada esté en el espacio varios meses antes del parto.

“Ha quedado claro que con la tecnología actual y futura no existe un enfoque factible para hacerlo posible todavía. El parto en el espacio sólo será posible cuando la madre esté en el espacio mucho antes y, por tanto, el tiempo que pase será mucho más largo. Eso también requerirá un nivel adecuado de gravedad (artificial, rotacional)”.

En pocas palabras, la misión por ahora sólo es lograr la reproducción humana en el espacio, el nacimiento de un bebé fuera de la Tierra también es un objetivo, pero ese se ve mucho más lejano y complicado.

SpaceBorn United también explica que agencias como la NASA no tienen la posibilidad de hacer esta investigación. De hecho también dicen que ni SpaceX podría aventarse tal aventura. Lo que definen como “obstáculos políticos y económicos” se los impiden, por lo que sólo una organización independiente y totalmente enfocada en esa misión, lo lograría.

En Sopitas.com platicamos hace poco con William T. Harris, CEO del Centro Espacial Houston de la NASA, y justo hablamos un poco con él sobre la posibilidad de que haya colonias humanas en el espacio o al menos turistear fuera de la Tierra. Y si bien no nos comentó sobre reproducirnos o nacer en el espacio, sí ve factible habitar otros cuerpos celestes en el futuro.

“A medida que la humanidad se está convirtiendo en una especie multiplanetaria, también necesitamos aprender a reproducirnos más allá de la Tierra“. Egbert Edelbroek, CEO y Fundador de SpaceBorn United

