Fuimos timados: Taquero revela secreto detrás de las órdenes de tacos y chale

Fuimos timados, embaucados, embarajiñados… Parece que cada día es más difícil confiar en la gente que nos rodea, pues un día nos topamos con la noticia de que esas personas en las que creíamos ciegamente, en realidad nos veían la cara de una u otra forma. Y sí, ni el taquero de la esquina queda fuera de esa lista.

Al menos eso nos quedó claro con la revelación que un taquero decidió hacer en TikTok, pues a través de un video este sujeto nos dejó ver cómo los maestros del trompo al pastor pueden usar la misma cantidad de carne al servir una orden de tacos sin importar el tamaño. ¡No puede ser!

Un taquero reveló el secreto mejor guardado de los tacos

Fue un joven llamado Carlos González quien a través de un clip corto titulado “Secretos que los taqueros no quieren que sepas”, habló sobre este secreto que seguramente echó de cabeza a más de uno, pues aseguró que la única diferencia entre una orden de tacos chica o grande es el precio, ya que la cantidad de carne que usan es la misma.

“A ver si no me corren”, mencionó el taquero en el clip en cuestión, el cual despertó bastante indignación y polémica en redes sociales que llevaron al taquero a bajar el video. Y cómo no, si más de medio país se le fue encima sin medida ni clemencia gracias a que sólo basta con que acomoden la carne para que caigamos en el engaño.

Va el video en cuestión:

La carne en una orden grande o chica es la misma (la traición, hermano)

Como lo mencionamos, el video que acaban de ver generó muchas reacciones en TikTok y redes sociales. Sin embargo, así que digan “ah no lo puedo creer, esto nunca se había visto antes” pues tampoco, ya que sabemos desde hace años que varias empresas grandes hacen lo mismo con el tamaño y las porciones de los productos que venden.

Claro que acá lo que duele es la traición. Seguramente varios taqueros nos dijeron “pásele jóven” de una manera tan sincera que ahora no sabemos si eso también fue una trampa, una trampa maldita. ¡Ya no se puede confiar en nadie, me cae!