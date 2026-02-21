un-viaje-dulce-a-la-capital-mundial-de-la-guayaba

Lo que necesitas saber: Hay un lugar en México donde la vida gira alrededor del cultivo de guayabas. Si eres fan de esta fruta tienes que visitar Calvillo, Aguascalientes.

Cerca de la capital de Aguascalientes hay una ciudad cuyo clima y condiciones naturales son perfectas para que crezca una de las frutas más deliciosas e intrigantes del planeta. Calvillo es un Pueblo Mágico e histórico conocido también como la Capital Mundial de la Guayaba gracias a su enorme producción de este fruto que ahí se da más grande y más dulce que en ningún otro lugar.

Calvillo es un Pueblo Mágico dedicado al cultivo de las mejores guayabas del mundo./Imagen Yo Amo Calvillo Aguascalientes Facebook

Hoy la guayaba se produce en veinte diferentes estados del país, pero Calvillo, Aguascalientes es reconocido como el primer lugar donde se cultivó este fruto exótico originario de Sudamérica. Este municipio hidrocálido produce miles de toneladas de guayaba al año y localmente se usa para preparar dulces, nieves, licores y hasta platillos espectaculares como el mole de guayaba.

La vida del lugar gira alrededor de la guayaba./Imagen Secretaría de Turismo y Cultura de Calvillo Facebook

Sus habitantes se consideran orgullosamente a sí mismos como “hijos de la guayaba”, y además de la producción de esta fruta, Calvillo tiene una bella arquitectura colonial con edificios, plazas y templos históricos y otros sitios de interés. Si te gustan las guayabas tienes que darte una vuelta por este lugar, y si no te gustan, seguramente las de Calvillo te van a encantar. Aquí algunas curiosidades sobre la famosa Capital Mundial de la Guayaba.

Historia del municipio de Calvillo, Aguascalientes

La región originalmente era habitada por indígenas nahuas y al iniciar la colonia sus ejidos fueron reconocidos por el virrey Juan Francisco de Leiva, aunque años después, un español apellidado López de Nava los expulsó para ocupar sus tierras. Durante el siglo XVIII don José Calvillo se estableció ahí para fundar la hacienda de San Nicolás.

Calvillo es una bella ciudad cultural./Imagen Secretaría de Turismo y Cultura de Calvillo Facebook

El territorio se pobló y en 1771 se fundó oficialmente el pueblo de San José Huejúcar en el valle del mismo nombre y en 1848 se le bautizó como Calvillo, en honor a su benefactor. Su santo patrono es el Señor del Salitre, que según dicen, se apareció en una comunidad cercana antes de la fundación del pueblo.

Hoy Calvillo se distingue por su gastronomía y por su aroma a guayabas dulces. Aunque gran parte del terreno del pueblo es tepetate, el cultivo de este fruto de origen tropical se dio excelentemente gracias a las condiciones climáticas de la región.

La comunidad es pionera en el cultivo de guayaba en México./Imagen Wikipedia

El pueblo fue el primer gran productor de guayaba en México y hace que nuestro país sea el tercer mayor productor de esta fruta en el mundo. El turismo en Calvillo gira alrededor de sus campos de guayabos y su tradición agrícola y se le declaró como Pueblo Mágico en 2012.

Otros atractivos de Calvillo

La iglesia principal de esta pequeña ciudad es la Parroquia del Señor del Salitre, construida en 1772 y considerada como la más impresionante de Aguascalientes, con su enorme cúpula y tres naves para simbolizar a la Santísima Trinidad. Está ubicada frente a la plaza municipal, donde también tenemos la Casa de Cultura en una bella casona del siglo XIX.

La Parroquia del Señor del Salitre es su templo más emblemático./Imagen Yo Amo Calvillo Aguascalientes Facebook

Entre otras iglesias emblemáticas están el Templo de Guadalupe con su increíble arquitectura gótica, ubicado también en el centro de la ciudad, así como la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Ojocaliente, un pueblo ubicado a 6 kilómetros de Calvillo.

En esta plaza también están el Palacio Municipal con murales que cuentan la historia del municipio y el antiguo Parián, una construcción de 1825 con nueve bellos arcos que es icónica de la ciudad y aloja varios negocios locales.

¿Has probado el mole de guayaba?/Imagen Biznaga Brunch Facebook

Y por los alrededores no pueden faltar las tiendas y restaurantes que ofrecen productos de guayaba entre ates, dulces, pasteles y mermeladas, o hasta platillos exóticos como enchiladas, tamales y pizzas de guayaba, aunque parezca increíble.

Entre guayabos y hermosos paisajes

Si quieres saber más sobre la producción local de guayabas, puedes visitar lugares como el Museo Histórico de la Fábrica de Dulces Don Naty o la fábrica productora de dulces y licores FrutLand. Asimismo, hay tours en tranvía por la ciudad y sus alrededores para que no te pierdas ninguno de sus atractivos. Calvillo también es famoso por su deshilado, una técnica artesanal de bordado a mano y también por su producción de quesos.

No pueden faltar los increíbles paisajes en los alrededores./Imagen Yo Amo Calvillo Aguascalientes Facebook

Y si quieres conocer los paisajes impactantes de la región, te puedes dar una vuelta por la presa Malpaso, dar un paseo en lancha o kayak por el cañón de La Boquilla y visitar Puente de Trigo, donde hay un restaurante y cabañas para pasar la noche. Muy cerca está La Panadera, un pueblo donde se venden guayabas frescas y deshilados. La presa de La Codorniz es otro punto especial con panoramas espectaculares donde podrás pescar y pasear en lancha.

La Capital Mundial de la Guayaba

La mejor temporada de producción y venta al mayoreo y menudeo de guayaba en Calvillo se da entre agosto y febrero. Durante estos meses llegan trabajadores y comerciantes de otras partes del país para la producción, la cosecha y la distribución de la fruta, incluso llegan huicholes desde otras regiones como Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Date el gusto de probar excelentes platillos y postres./Imagen Yo Amo Calvillo Aguascalientes Facebook

No podría faltar la Feria de la Guayaba, celebrada cada año durante los primeros días de diciembre, así como otras fiestas locales como el Festival del Tamal y el Atole en febrero para celebrar el Día de la Candelaria o las Fiestas de Mayo con actividades culturales en honor al Señor del Salitre.

El antiguo Parían de Calvillo./Imagen De Tour por Aguascalientes Facebook

Si quieres artesanías locales y deshilados tienes que visitar el Andador Centenario ubicado en el área del centro y no debes perderte una visita al Museo Nacional de Pueblos Mágicos, que rinde homenaje a la cultura de las más de 170 localidades de este tipo que hay en nuestro país.

¿Cómo llegar a Calvillo?

La Capital Mundial de la Guayaba está a 53 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes por la Carretera Federal 70, el viaje en coche es de 50 minutos.