No bueno: Captan casa construida con un poste de luz como columna

¿La obra maestra de un brillante ingeniero o un totaaaaal desconocimiento de lo correcto e incorrecto? Una casa se volvió viral por la peculiar forma en que decidieron sostener su estructura. Resulta que una de las columnas es en realidad un poste de luz (¡¿un poste de luz?!) y no bueno, obviamente dicha contrucción generó toda clase de reacciones, en su mayoría en contra.

Y es que no, no se necesita ser un genio para entender qué es lo que está mal en esta situación porque no es que que la casa esté muy cerca del poste y hayan adaptado la construcción para que quedara dentro (lo cual igual estaría mal y se ganaría un lugar en el tren del mame de Don Vrgs… ¿lo recuerdas?).

Lo que pasa es que el poste es literalmente una columna más en la que la vivienda está sostenida (WTF??!!). Hasta la persona que captó la construcción en la calle se quedó atónita al ver semejante cosa. Tal cual, el transformador del poste está encima del techo, lo que no sólo está mal por donde lo veas, también implica un enorme riesgo para quienes viven allí.

Usaron un poste de luz como columna para construir una casa en República Dominicana

Te entiendo, seguro que como mexicano creíste que esta peculiar casa se encuentra en algún punto de nuestro México Mágico (a mí no me extrañaría que estuviera en mi colonia), pero no. La vivienda fue construida en algún punto de República Dominicana y el video fue compartido por el medio local Teleradio Caribe.

“Señores pero esto es increíble… esta columna de esta casa es el palo de luz; allí apoyaron de columna el palo de luz… ¡Ay Dios mio!”, dice la mujer que grabó la casa con el poste de luz integrado. “Es para improvisar”, dice alguien más entre risas porque caray, ¿qué más se puede decir sobre algo así cuando te lo topas?

Te dejamos a continuación el breve video para que tú también nos cuentes qué pensamiento te viene a la mente cuando ves el poste de luz acaparado de tal manera. Imagina que la susodicha casa está en tu calle o colonia y suéltate comentándonos lo que pensarías al respecto.

Sin duda que este caso nos recordó la ves que acá en México —en Neza, para ser más precisos— fue descubierto un salón de fiestas construido precisamente sobre un poste de luz. Las autoridades locales atendieron el asunto y desmontaron el saloncito cuando se volvió viral, así que ya veremos si el video logra que allá en República Dominicana también chequen qué corresponde cuando se trata de una casa.