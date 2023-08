Lo que necesitas saber: El verano es una de las épocas favoritas para hacer fiestas y a veces estas pueden ser repetitivas o aburridas, así que acá te decimos cómo hacer tu fiesta divertida para ti y tus invitados.

Con graduaciones, cumpleaños, fiestas patrias y muchas otras celebraciones, el verano es el momento perfecto para que organices tu propia fiesta, invites a tu crew y se la pasen de lujo. Pero si te preocupa que tu fiesta se pueda volver aburrida, acá te vamos a dar 5 formas para convertirla en la mejor fiesta que has hecho.

Mujer en fiesta bailando y bebiendo. Foto: Especial

Crea una playlist colaborativa para que todos bailen

Sabemos que en gustos se rompen géneros y porque no todos disfrutan de la misma música, es mejor tener una playlist para todos los presentes. Solo tienes que crear la playlist en cualquier plataforma de streaming de música, hacerla pública y mandarle el enlace a todos tus invitados. Claro que para que no abusen pueden limitarse a poner 3 o 4 canciones cada quien. Ya que estén en la fiesta seleccionas reproducción aleatoria y listo, todos a la pista porque la siguiente canción podría ser tu favorita.

Lleva la bocina de karaoke y saquen al artista que llevan dentro

Si bien no todos le entran a la bailada, no podemos negar que todos cantamos, aunque sea en la regadera. Para que todos le entren a la cantada, consigue una bocina de karaoke para tu fiesta. Si no encuentras una, no te preocupes, solo entra a una red social de streaming de videos, busca la canción en versión karaoke que quiere la persona en turno y a echar el palomazo, aunque no tengan micrófono.

Amigos brindando con bebidas. Foto: Especial.

Saquen la creatividad pintando las caras de los demás

Esta es una actividad muy divertida, pues consiste en llevar pintura para la cara y dejar que alguien más decore tu rostro mientras tú haces lo mismo con otra persona. Seas experto o no en pintar, seguro se te va a ocurrir algo creativo y divertido para ponerle en la cara a tu amix. Eso sí, hay que poner reglas y ser respetuosos sobre qué cosas sí o no se pueden poner.

Armen la reta en el beer pong

Si alguno de tus invitados se resiste a cantar, bailar o dejarse pintar la cara, pueden solucionarlo con una partida de beer pong. Saca los vasos de plástico, las pelotitas de ping pong y el primero que meta la pelota en uno de los vasos del otro podrá elegir el castigo. Este puede consistir en que el perdedor cante una canción, baile un tema o se eche un shot (si eliges este último, te recomendamos un shot de Bacardí Mango Chile bien frío).

Botella Bacardí Mango Chile. Foto: Cortesía Bacardí

Hagan cócteles experimentando con Bacardí Mango Chile

Ya sea que haya o no un experto en mezclar tragos en tu fiesta, todos pueden hacer cócteles para los demás e incluso pueden jugar a calificar cuál sabe más rico, cuál es más fresco, más picoso, etc. ¡Para que sea fácil, necesitas tener Bacardí Mango Chile y mucha variedad de jugos, refrescos o lo que se te ocurra!

Puedes hacer algo sencillo como mezclar con refresco de toronja, o algo más creativo como un cóctel congelado de Bacardí Mango Chile y agregarle mango natural o jugo de naranja (¿o ambos?). ¡Lo bueno de este rón es que puedes combinarlo con lo que se te ocurra, ponerle unos hielitos o licuarlo en hielo y listo! De hecho, puedes tener tus botellas en el refri para que ya estén frillitas cuando vayas a armar tus drinks.

Si necesitas ideas para hacer tus cócteles checa acá algunas para que sorprendas a todos con tus habilidades de cantiner@. Ahora sí, ¡todos podrán catar cócteles!

