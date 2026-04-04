Viajes rápidos: Abrirán los túneles de la pirámide de Cholula

Lo que necesitas saber: La Gran Pirámide de Cholula es una de las más importantes de México. Muy pronto abrirán otra vez su pasaje de túneles para que el público pueda visitarlos.

Si te gusta la aventura y quieres aprender sobre nuestro pasado prehispánico hay buenas noticias: recientemente la pirámide de Cholula, considerada como la más grande del mundo, abrió al público el laberinto arqueológico que atraviesa la base de su estructura por poco más de 800 metros, después de permanecer cerrado por más de seis años.

Esta gran pirámide parece un cerro y tiene una iglesia en su cúspide./Imagen Pexels

La gran pirámide de Cholula permanece oculta a la vista y da la apariencia de ser un cerro lleno de vegetación desde hace varios siglos y desde antes de la llegada de los españoles De hecho, en su cúspide tenemos el Santuario de la Virgen de los Remedios, construido en el siglo XVI. Es el sitio arqueológico más visitado del estado de Puebla y su laberinto revela muchos de sus secretos.

Los túneles se abrirán al público muy pronto./Imagen Puebla Facebook

Estos túneles se excavaron a principios del siglo XX como parte de la exploración de la pirámide, estuvieron abiertos al público por varios años, pero se cerraron en 2020 por la pandemia y por la conservación del inmueble. Ahora, el INAH anunció que las visitas a los túneles estarán de vuelta, pero eso sí, de manera controlada por motivos de seguridad y por el bien de la enorme estructura.

Reabrirán los túneles de la pirámide de Cholula

El pasaje de túneles que atraviesa la gran pirámide de Cholula por su base se excavaron desde 1931 para conocer su interior. Estos trabajos arqueológicos revelaron que el templo de más de 60 metros de altura se construyó en cinco diferentes etapas en las que se le añadieron capas superpuestas para incrementar su tamaño, como es el caso de otras pirámides mesoamericanas.

La pirámide con la base más grande del mundo./Imagen Mi México Antiguo Facebook

El sistema de túneles se cerró oficialmente en 2020 con la llegada de la pandemia del Covid-19 y también para darle trabajos de mantenimiento y por la conservación de la estructura. Durante este cierre de seis años se realizaron estudios y se aprovechó para instalar cámaras de seguridad y una mejor iluminación a lo largo de los pasajes.

Los túneles revelan las etapas de construcción de este templo prehispánico./Imagen Puebla Facebook

Recientemente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la próxima apertura de este sistema de túneles para el público, lo más probable es que sea a mediados de este 2026. Manuel Villarruel, director del INAH Puebla, indicó que las visitas serán reguladas debido al aumento de turismo en la zona. Habrá horarios determinados para los recorridos y se harán en grupos reducidos para evitar aglomeraciones.

“El mural de los bebedores” es uno de los tesoros de los túneles./Imagen Centro INAH Puebla Instagram

Estos túneles de 1.20 metros de ancho permiten conocer las diferentes etapas de construcción de la pirámide, sus sistemas de drenaje, avanzados para su época, así como el “Mural de los Bebedores”, una pintura prehispánica que muestra varios personajes que beben pulque. El espacio reducido no es recomendable si padeces de claustrofobia, pero el recorrido es una aventura que vale la pena.

Sobre la gran pirámide de Cholula

La pirámide de Cholula, también conocida como Tlachihualtepetl (cerro hecho a mano), con su base de 450 metros por lado es la de mayor superficie entre todas las pirámides del mundo, incluso supera a la de Giza, en Egipto. Cholula es el primer asentamiento humano importante del continente americano y tiene una leyenda interesante.

Es la zona arqueológica más visitada del estado de Puebla./Imagen Lo de Hoy México Facebook

Su construcción comenzó aproximadamente en el 500 a.C., primero era una pequeña plataforma y con el tiempo, los distintos grupos que habitaron la zona le fueron agregando diferentes ampliaciones. En total, su construcción tomó entre quinientos y mil años y estuvo ocupada por diferentes pueblos, entre olmecas-xicalancas, toltecas, mexicas y hasta teotihuacanos.

Además de la pirámide, en la zona existen restos de otras estructuras./Imagen Wikipedia

Se sabe que era un lugar para rendir culto a Quetzalcóatl y que entre los siglos VII y VIII d.C. quedó abandonada por guerras, un periodo de crisis y la erupción del Popocatépetl. Su estructura de adobe quedó cubierta de tierra y vegetación, lo que le dio el aspecto de un gran cerro sobre el que se construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en 1594 como símbolo de la conquista.

Una pirámide de leyenda

La mitología mexica cuenta que en los primeros tiempos la tierra era habitada por gigantes, pero tras una gran inundación, estos seres se extinguieron casi por completo, sobreviviendo solo siete de ellos. Fue Xelhua, uno de estos gigantes, quien se encargó de construir una pirámide que llegara hasta el cielo en caso de que hubiera otro diluvio.

Cuentan que un gigante levantó la gran pirámide./Imagen Pexels

Pero según dicen, los dioses no soportaron el atrevimiento y le lanzaron fuego y una enorme piedra a la pirámide, lo que hizo que su estructura quedara en forma de rana. El templo conocido como Tlachihualtépetl fue el principal adoratorio y centro sagrado de la ciudad de Cholula. Se sabe que en la zona había otro templo dedicado a Quetzalcóatl, demolido tras la conquista.

Ahora los túneles tendrán visitas controladas./Imagen Puebla Facebook

En esta zona arqueológica resguardada por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, también existen restos de un conjunto habitacional en el área conocida como el Patio de los Altares, donde también está el “Altar de los cráneos esculpidos” y además, tiene su propio museo de zona.

La pirámide está aproximadamente a solo dos horas de la CDMX. Si la visitas, lleva ropa cómoda, calzado adecuado y protector solar si quieres subir a su iglesia.