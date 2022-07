De nuevo la vida nos dice que el amor no es para nosotros… Serle infiel a tu pareja no sólo es una mala idea porque implica el lastimar a la persona en cuestión, sino también por el hecho de que tienes que hacer de todo con tal de que no te cachen en la infidelidad.

Desde usar la vieja confiable de “Juan mecánico” hasta organizar salidas a ciertas horas del día y sin levantar sospechas, conocemos la infinidad de mañas que muchos y muchas aplican al momento de ponerle el cuerno a su novio/a (en lugar de terminar con esa relación).

Foto: Especial (un memazo que nos encontramos por ahí)

La cámara de un estadio grabó a una pareja en el medio tiempo de un partido

Sin embargo, si algo sabemos es que a los infieles siempre, tarde o temprano, alguien va a descubrirlos y sin querer. Así como le ocurrió a la chica a la que descubrieron en plena infidelidad gracias a las cámaras dentro de un partido de futbol.

Este curioso pasado 13 de julio en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Durante el medio tiempo del partido las cámaras del estadio comenzaron a grabar a la gente y enfocaron a una pareja que se veía bastante feliz.

Foto: Especial

Y a juzgar por las imágenes una infidelidad quedó al descubierto

Todo bien hasta que en el videoclip (que les mostraremos a continuación) podemos ver que la mujer en las pantallas de plano se escondió al darse cuenta de que la habían captado con un sujeto, quien se ve bastante feliz y un poco confundido ante la situación.

Se los dejamos a continuación:

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que una ‘kiss cam’ capta una supuesta infidelidad (y decimos supuesta porque no sabemos si fue eso o la chica de plano es muy penosa), por lo que mejor piénsenla dos veces antes de ir al estadio con su cuerno. O mejor aún, piénsenla bien antes de ser infieles.

