Solidaridad nivel: Una mujer murió justo antes de casarse y su hermana tomó su lugar en la boda

Definitivamente el mundo es un lugar muy grande y a veces ocurren cosas en otros países que por estos rumbos nomás no entendemos del todo. Vamos a viajar a la India para conocer esta historia, porque sí, luego de que una mujer perdiera la vida en plena boda, su hermana tomó su lugar y terminó casándose con el novio (pa’ no tener que cancelar la pachanga, quizá).

Esto fue lo que pasó…

Esta es la historia de Surabhi, una joven que estaba a punto de casarse por los lejanos rumbos de la aldea de Samaspur, en el estado de Uttar Pradesh. Según informan medios locales como The Times of India, ella comenzó a sentirse mal durante la ceremonia de su boda, la cual se celebró el pasado jueves 27 de mayo.

Surabhi se desmayó justo cuando ella y su prometido, Manjesh Kumar, realizaban un ritual conocido como Saptapadi, donde la parejas dan vueltas alrededor de una fogata al tiempo que dicen siete promesas. Un médico llegó al lugar para atender a la joven, pero ya no se pudo hacer nada. Surabhi murió por un paro cardiaco justo antes de que se se hiciera oficial su matrimonio.

Peeeeero no, eso no impidió que el hombre se fuera con una esposa ese día. Como dijimos antes, las costumbres en otros lugares nomás no las comprendemos y seguro que lo que sigue te hará reflexionar sobre lo que puden llegar a vivir las mujeres en otros países. Resulta que las familias se reunieron para discutir la situación y tomaron la polémica decisión que nos tiene hablando de ellos ahora mismo.

Las familias decidieron que la hermana menor terminara casándose con el novio

Sí, de común acuerdo decidieron que la hermana menor de Surabhi, identificada como Nashi, tomara el lugar de la novia en la boda y se casara con el joven. Y si eso no te parece ya bastante extraño, pues resulta que la boda se celebró mientras el cuerpo de la novia original permanecía sin vida en otra habitación (porque ni para trasladar el cadáver a otro lugar interrumpieron la ceremonia).

“Fue una situación extraña ya que la boda de mi hermana menor se estaba realizando mientras el cuerpo de mi hermana muerta yacía en otra habitación“, declaró Sourabh, hermano de ambas jóvenes.

“Una hija yacía muerta en un cuarto y la boda de otra hija estaba siendo solemnizada en otra habitación. Nunca habíamos sentido emociones tan dispares. El dolor por su muerte y la felicidad por la boda aún no han sido asimilados del todo“, dijo por otro lado Ajab Singh, tío de la novia fallecida.

Caray, las cosas de las que se entera uno al navegar por la internet…