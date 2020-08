“No me ignores”: Un perrito busca nuevo hogar luego de que su dueña muriera por coronavirus

El coronavirus es un tema del que vamos a hablar por muuuuchos años no sólo por ser la mayor emergencia sanitaria en el último siglo, también porque nos está dejando un sinfín de historias hermosas y tristes que seguramente recordaremos por mucho tiempo. La historia de Chester es una de ellas, pues este perrito perdió a su dueña por culpa de la pandemia y se puso a buscar un nuevo hogar en las calles de Perú.

El caso de Chester fue dado a conocer este sábado en redes sociales por el Albergue Huellitas Felices de Perú cuando Nataly Oblitas, una de las encargadas, acudió a un llamado donde les avisaron de la presencia del perrito en el mercado Andahuaylas, en el distrito de Santa Anita.

El perrito fue ayudado por vendedores del mercado cuando su dueña murió por coronavirus

De acuerdo con el diario local La República, Nataly relató que los vendedores de dicho mercado le contaron que la dueña del perrito era una vendedora ambulante que había fallecido a causa del coronavirus en días recientes. Ante esto, los demás vendedores decidieron colocarle un cartel en el cuello con la esperanza de que alguna persona se compadeciera de él y le diera un nuevo hogar.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de COVID-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”, escribieron en el cartel que colocaron al adorable Chester. Sin embargo, Nataly contó que la gente no sólo ignoraba al perrito, algunos incluso lo pateaban cuando pasaban cerca de él.

Tras no ver respuesta por parte de la gente, los vendedores aprovecharon finalmente que el personal del albergue instala un puesto en el mercado los fines de semana para vender camitas y ropa, y les avisaron sobre el caso de Chester. Nataly acudió inmediatamente en auxilio del perrito.

Chester ya fue desparasitado y tendrá un nuevo hogar pronto

Por fortuna esta historia no tiene un final triste. Huellitas Felices compartió en su última actualización sobre el caso, que el perrito ya fue desparasitado, está en espera de que se realicen sus exámenes veterinarios y ¡ya hay una persona dispuesta a adoptarlo!

El albergue explicó que Chester fue llevado al veterinario para que se le realizaran diversos exámenes, incluida una revisión en un ojo pues parece que sufre de un glaucoma. Sin embargo, el laboratorio comenzará a trabajar hasta el lunes, pero ya fue desparasitado y se le colocó un nuevo collar.

“La buena noticia es que ya tiene también una persona que desea adoptarlo y hacerse cargo de toda su recuperación. De igual manera continuaremos haciendo un seguimiento”, relató Huellitas Felices. Nada como una historia con un final feliz para recuperar la esperanza en este mundo.