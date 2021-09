Nooo: El concierto de los Foo Fighters en la CDMX cambia de fecha

A pesar de que nos pone contentos saber que los festivales y conciertos volverán a ser parte de nuestras vidas, porque algunos ya anunciaron fechas para este mismo año, también existe cierta incertidumbre. Sobre todo lo decimos porque a pesar de que las cosas se están calmando con el coronavirus, la situación aún es incierta y eso lo saben hasta los propios artistas. Y eso es justo lo que está pasando con el show de los Foo Fighters en México.

Como recordarán, hace algunas semanas la banda comandada por Dave Grohl anunció con bombo y platillo que regresarían a nuestro país para promocionar su más reciente material discográfico y el décimo de su carrera, Medicine at Midnight. Además de ver a este grupazo tocando las rolas de su nuevo álbum, se supo que vendrían con un par de invitados especiales, The Warning y Kills Birds, un combo bastante poderoso y prometedor.

Sin embargo, parece que la cosa con el coronavirus sigue siendo un tanto complicada, porque muchos eventos se están moviendo y las agendas no checan con las de los demás. Es por eso que los Foo Fighters y OCESA anunciaron que cambiara de fecha el concierto de la banda en el Foro Sol de la CDMX. A través de un comunicado, ambas partes anunciaron que el show programado para el próximo 10 de noviembre se moverá para el 2022.

En concreto, la banda se disculpó por esta cambio con todos fans y mencionaron que este movimiento se dio debido al cambio de fechas del Gran Premio de México de la Fórmula 1. “Nos disculpamos por las molestias”, dijeron los Foo en su cuenta de Instagram, revelando que ahora su show en la capital chilanga se llevará a cabo el 15 de marzo de 2022 en el mismo lugar. A continuación les dejamos el anuncio por parte del grupo para que lo chequen ustedes mismos.

Mexico City: Due to the change of dates of Formula 1, the Nov. 10 concert @ Foro Sol has been postponed to March 15, 2022.

We apologize for the inconvenience. All tickets remain valid. If u are unable to attend the new date, refunds are available at the point of purchase. #CDMX pic.twitter.com/aS1zB7lH9c

— Foo Fighters (@foofighters) September 15, 2021