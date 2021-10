¿Por qué el Pal’ Norte es un ejemplo a seguir entre los festivales en México?

En nuestro país hay un montón de espacios musicales espectaculares, que con el paso del tiempo se han convertido en referentes. Si pensamos en los festivales que se arman en México, sin duda tendríamos que mencionar a Pa’l Norte, que en cuestión de unos cuantos años se convirtió en uno de los eventos más importantes de nuestro país y el festival más grande de Monterrey, de eso por supuesto que no tenemos la menor duda.

Es increíble ver cómo han crecido en todos los aspectos a lo largo de ocho ediciones. Desde los artistas, pasando por el lugar en el que se lleva a cabo y hasta las actividades extra que ofrecen además de la música, claro esta. Es una verdadera experiencia estar en esas fechas en el Parque Fundidora y estamos seguros que incluso muchos otros festivales mexas podrían aprender algo de lo que han hecho los organizadores durante estos últimos años.

Un inicio bastante prometedor y mudarse a un lugar más grande

Dicen por ahí que nada viene de la nada, y eso por supuesto que lo sabe el Pa’l Norte. Su historia arrancó en 2012 presentando en aquella edición a artistas como Zoé, Los Bunkers, Calle 13, Enjambre, Carla Morrison, Nortec Collective y más, dentro del Parque Diego Rivera de Monterrey. Con el paso de los años y paso a paso, el festival fue creciendo hasta llegar a uno de los lugares más grandes de Nuevo León, el Parque Fundidora.

Este mismo desarrollo también lo pudimos ver en su lineup, porque además de incluir actos nacionales y de Latinoamérica, para 2013 se aventaron a incluir a INNA y sí, sabemos que no a todos les encanta, pero fue una pista de lo que vendría en el futuro, pues poco a poco su cartel se convirtió en uno de los más espectaculares del mundo y que incluso, algunos medios internacionales andan al pendiente cada que revelan al talento de cada edición.

Nos han presentado grandes actos internacionales

Y justo hablando de los artistas que se han presentado en Pa’l Norte, este festival es un espacio que se ha caracterizado por tener nombres enormes junto a bandas y artistas nacionales y emergentes. Para que se den una idea, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Foster the People, Snoop Dogg, Garbage, Imagine Dragons, The Kooks, Two Door Cinema Club, Placebo, M.I.A., Justice, The Killers y más han tocado en sus escenarios.

Aunque tampoco se olvidan del talento nacional

A partir de 2014, adoptaron un perfil un tanto internacional y que claro que agradecemos, porque gracias a ellos hemos tenido chance de ver a granes músicos de otras partes del mundo. Aunque por supuesto, no se olvidaron del talento mexicano, y además de los artistas que normalmente aparecen como headliners de otros festivales, aquí también tienen protagonismo los actos emergentes. No importa quién seas en la industria musical, las buenas propuestas siempre tendrán un lugar en Pa’l Norte.

De repente nos vuelan la cabeza con sorpresas

En Pa’l Norte también hay espacio para las sorpresas, y hasta tienen un lugar específico para esto. Desde hace ya un buen rato, entre los escenarios principales, hay una carpa en donde aparecen actos que de plano no estaban en el cartel, y la verdad es que sí nos han volado la cabeza presentando bandas y artistas que de plano jamás pensamos ver conviviendo con actos de rock, reggae, ska, hip-hop, metal y demás tanto en inglés, como en español.

Para que se den una idea, Village People, Vanilla Ice, Proyecto Uno, Coolio, Big Boy (el de “Mis ojos lloran por ti”), Crazy Town (sí, los mismos de “Butterfly”), Baha Men (los que tocan “Who Let The Dogs Out”), Lou Bega (con todo y “Mambo No. 5”), Caballo Dorado, Intocable, Kumbia Kings, Las Ketchup (que se echaron el hitazo “Aserejé”), Emmanuel y Nigga son solo algunos ejemplos de artistas que se han echado de sorpresa un par de rolas en el festival.

La producción es impecable

Si algo hay que reconocerle a Pa’l Norte es que cada año se superan en cuanto a la producción. A decir verdad y siendo muy justos, en muchos aspectos técnicos, llámese sonido, luces, pantallas y hasta logística, han superado y por mucho a otros festivales de nuestro país. Se puede notar que en cada presentación que todos los que están involucrados en este tema hacen su mejor chamba y tienen el mejor equipo para darnos un showsazo de enrome calidad.

También se rifan con el servicio y la atención

Otro punto importante que quizá otros festivales podrían tomar de Pal Norte es la atención del personal y el servicio que le dan tanto a los asistentes como [email protected] que participan en este evento. Desde los guardias, el personal de limpieza, hasta los que te venden las chelas y más, siempre te reciben con buena vibra, trabajan y ponen todo el esfuerzo para que todos nos la pasemos increíble en el Parque Fundidora de Monterrey. Ellos también se merecen aplausos.

Han incluido otras actividades además de la música

Por supuesto que cuando vamos a un festival de música, el principal atractivo siempre son las bandas y artistas que se presentarán en cada uno de los días de actividades. Sin embargo, el Pa’l Norte se encargó de incluir otras actividades para pasar el rato entre cada acto, entre ellas un montón de zonas de comida, un mercado, una kermesse, una zona de meet and greet con artistas del lineup y zonas de descanso. Sin duda, esto complementa a la perfección

El ambiente de Pa’l Norte es inmejorable

Sabemos que el ambiente siempre lo pone el público, pero Pa’l Norte también ha aportado a este punto con su filosofía, haciendo que cada uno de los asistentes se sientan especiales durante ese fin de semana. No importa si eres de la CDMX, de Guadalajara o hasta de otro país, la tierra de la carnita asada y todos los regios te recibirán con los brazos abiertos con una que otra cheve en mano, chance para pasar dos días llenos de música y pura buena vibra.

Hicieron de este festival una experiencia única

Más allá de ser un festival musical, donde están reunido en un solo lugar el mejor talento de México y otras partes del mundo, el Pa’l Norte es una verdadera experiencia que cualquier melómano tiene que vivir al menos una vez en la vida, y esto es gracias a todo lo que los organizadores han incluido con el paso de los años. No solo tienes chance de ver a grandes artistas, también te llevas un gran recuerdo de dos días de mucha fiesta y diversión. Confirmen [email protected] los que han ido a alguna edición.