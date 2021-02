Sad Valentín: 10 rolas de amor no correspondido ideales para escuchar el 14 de febrero

Se acerca peligrosamente el 14 de febrero, esa fecha marcada en el calendario para festejar exclusivamente el amor y la amistad. Pero siendo muy honestos, muchos aprovechan este día para recordarle a esa persona especial cuánto la quieren o de plano declararle todo lo que sienten a su crush. Y estamos seguros que la gran mayoría está preparando hasta el menor detalle para celebrar con todo e impresionar aunque sea a distancia

Sin embargo, hay quienes de plano no hacen nada en Día de San Valentín. Puede ser porque piensen que este es un día que alguien se inventó para vender globos, flores, chocolates, peluches y demás cosas que se les ocurran. Y es totalmente válido, nadie está obligado a organizar un plan romántico; pero en realidad, casi siempre dicen esto porque no tienen a quién decirle que [email protected] aman o traen el corazoncito roto, que andan por la calle de la amargura, vaya.

Las canciones nos pueden curar el corazón

De cualquier manera, dicen por ahí que al mal tiempo hay que ponerle buena música, y muchas veces puede ser el antídoto que necesitamos para olvidarnos de muchas cosas, entre ellas el mal de amores. Y no hablamos específicamente de aquellas rolas compuestas desde el lado optimista, sino aquellas que tienen un sabor agridulce que por más extraño que parezca nos reconfortan. Como dijo Cerati, “pones canciones tristes para sentirte mejor”.

Es por eso que pensando en ustedes, queridos lectores que no tendrán a quien dedicarle esas canciones cursis este 14 de febrero, armamos una lista con 10 temas perfectos para cuando esa persona que tanto queremos no nos ve de la misma manera; para pasar un buen Sad Valentín. Así que corran por sus audífonos, enciérrense en su cuarto y denle play a todas estas rolas que les traerán muchísima melancolía y nostalgia,

Shiver – Coldplay

En sus inicios, Coldplay eran los amos y señores en el tema. Podríamos nombrar varios ejemplos cof cof, “The Scientist” y “Fix You” . Pero como esas canciones las hemos escuchado hasta el cansancio, nos vamos con “Shiver” que si bien tiene su fama, es una de esas joyitas infravaloradas en la discografía de Chris Martin y compañía. Este tema le grita en la cara a esa persona que de plano no te pela ni se da cuenta de lo que sientes.

“Can’t Make You Love Me” – Bon Iver

Hay un montón de canciones sobre amor no correspondido, pero esta podríá ser LA ROLA. Este es un tema que hizo famoso la cantante Bonnie Raitt, y la han convereado un sinfín de artistas como George Michael, Adele, Boyz II Men, Priyanka Chopra y más; sin embargo, para esta lista decidimos quedarnos con la versión de Justin Vernon a.k.a Bon Iver porque su voz le agrega un toque de sufrimiento que a muchos les caerá de perlas.

“Make You Feel My Love” – Bob Dylan

El legendario Bob Dylan tiene muchas canciones que hablan de distintas cosas. Es famoso por las historias que cuenta a través de sus melodías, pero también se sabe que se da tiempo de cantarle al amor y su contraparte, y uno de los mejores ejemplos de esto es “Make You Feel My Love”. En esta rola, el Nobel de Literatura nos narra el punto de vista de una persona que aunque no está segura de amar a la otra, quien canta le ofrece todo su corazón. Amor incondicional.

“Layla” – Eric Clapton

Otro de los clásicos de amor no correspondido. Su historia es sumamente conocida (pero si no se la saben ACÁ se las contamos completita), pues Eric Clapton la compuso pensando en Paty Boyd, quien en ese entonces aún era la esposa de su mejor amigo, George Harrison. La letra y los gritos casi desesperados del mítico guitarrista nos hacen sentir esa necesidad de tener a alguien que nos de su cariño y recordarle a la persona que quieres que a pesar de todo, ahí estará cuando esté [email protected]

“Heartbeats” – José González

La versión original de The Knife se distingue por tener beats que nos invitan a bailar sin pensar mucho en la letra, simplemente la disfrutar. Pero cuando José González sacó su cover de “Heartbeats” nos dimos cuenta de que en realidad esta rola ocultaba un mensaje de amor poderoso, de esos que nos hacen querer cortarnos las venas no en el sentido literal al recordar esas noches de melodías perfectas y promesas que hicimos alguna vez.

“El Mañana” – Gorillaz

Damon Albarn es capaz de llevarnos en un solo álbum por toda clase de emociones y sentimientos. Tiene canciones para cualquier ocasión, pero si hablamos de rolas en su discografía que nos transmita ese sentimiento de melancolía, “El Mañana” es la ideal. Y aunque la letra es un tanto ambigua y se presta a diferentes interpretaciones, está de más decir que la más obvia tiene que ver con que de plano no le interesamos a quien nos gusta.

“Like a Friend” – Pulp

Por ahí dicen que la friendzone es un lugar imaginario y que alguien se inventó. Pero si tuviéramos que declarar un himno de tal cosa, sin duda esa es “Like A Friend”. Jarvis Cocker y compañía la escribieron para la película Great Expectations con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow, y simplemente es una canción para recordar lo tonto que puede ser amar a alguien, que nunca te va a amar de vuelta y que te roban tu tiempo como una revista barata, cuando pudiste haber hecho algo mejor con ese tiempo.

“I Follow You” – Melody’s Echo Chamber

Es gacho cuando estás enamorado y la persona que te gusta te trata peor que con la punta del pie, pero de alguna manera sigues ahí, esperando que la cosa cambie. Eso es lo que Melody’s Echo Chamber nos trajo cuando lanzó “I Follow You”, una canción que a pesar de describir a la perfección una relación en donde una de las partes no pone el mismo amor y cariño, nos deja cierta esperanza, pensando en que con el paso de tiempo todo será diferente.

“The Less I Know, The Better” – Tame Impala

¿Qué podemos decir de esta rola que no se sepa? Quizá, Kevin Parker nunca había sido tan claro dentro de sus canciones como lo hizo con “The Less I Know, The Better”. Esta es una de esas historias sad donde a nuestro desafortunado protagonista le toca ver cómo la chica que le gusta anda saliendo con un tipo llamado Trevor que por cierto, es de lo peor . El peculiar video reforzó la idea de la letra de ese deseo de estar con la persona que quiere, aunque tenga que esperar 20 años.

“Every Other Freckle” – Alt-J

Por último pero no menos importante, cerramos con Alt-J, una de esas bandas que siempre tiene rolas indicadas para cada estado de ánimo. En “Every Other Freckle”, sin ese toque meloso, a través de metáforas que evocan a la sensualidad y el erotismo, hablan sobre el deseo de querer todo de esa persona a la que quieren (y cuando decimos todo, de verdad es todo) o ese pensamiento cuando vez a alguien que te late pero de plano nunca te acercarás a hablarle.