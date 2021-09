Se viene lo bueno: 10 grandiosos shows en vivo de bandas que estarán en Corona Capital 2021

El momento está cerca y es hora de calentar motores… Corona Capital 2021 está prácticamente a la vuelta de la esquina, con la mesa puesta para que volvamos a disfrutar de la música en vivo y como es costumbre, con un line-up de primer nivel que seguro nos erizará la piel cuando los artistas hagan lo suyo sobre el escenario.

Y bueno, ya que andamos en esas, ¿ya saben quién es su artista imperdible en el regreso del festival? Con esto, nos referimos a esa banda o solista que tienen muchas ganas de ver por primera vez. O en todo caso, necesitan verlo en vivo nuevamente más sabiendo que ese show es vibrante.

Como sea, la expectativa es alta, sobre todo teniendo en cuenta el largo rato sin eventos en vivo. Por ello y para tener una probadita certera de lo que veremos en CC2021, recopilamos por acá algunas de las mejores presentaciones en vivo del talento que reventará la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 20 y 21 de noviembre.

Tame Impala en Coachella 2019

Hay mucha mística en los que respecta a la presentación de Tame Impala en Coachella 2019. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que es la primera vez que el proyecto liderado por Kevin Parker encabezaba el cartel del prestigioso festival de Indio, California.

La cosa se pone todavía más nostálgica pues hay que recordar que es la edición que se llevó a cabo antes de que llegará el fatídico 2020 y la cancelación de festivales a diestra y siniestra. Pero bueno, al menos los asistentes pudieron disfrutar de la tremenda atmósfera musical que la banda australiana desplegó por el desierto californiano.

Acá tienen una probadita de lo que se vivió en ese show y de lo que seguramente veremos en Corona Capital 2021.

Disclosure en Reading and Leeds 2016

Tener a Disclosure sobre una tarima es prácticamente una garantía de fiesta y buenos beats. Si ya han tenido la oportunidad de verlos en vivo, ustedes lo saben. Y quienes no, en Corona Capital 2021 se darán cuenta de la magia que los hermanos Lawrence son capaces de recrear.

Ahí nomás para que se den una idea, vale la pena recordar el gran performance que Howard y Guy dieron en la edición 2016 de Reading & Leeds. Para ese momento, la carrera del dúo estaba despegando con mayor fuerza pues andaban de promoción con el disco Caracal y su set, en ese sentido, estuvo lleno de éxitos de ese material y otros más del también fabuloso Settle.

Chequen la vibra del público y el poder sonoro de Disclosure en este full set que le traemos por acá.

St. Vincent en Outside Lands Fest 2015

Es justo decirlo: St. Vincent es de esas artistas totales que saben combinar su capacidad musical con un histrionismo genial. Prueba de ello es lo que ha venido haciendo con su reciente disco Daddy’s Home, donde nos ofrece una ambientación retro artísticamente, tanto en el sonido como en el aspecto visual.

Y bueno, si se trata de ejemplificar estos detalles, vale la pena echar un vistazo al pasado y ver su presentación en el festival Outside Lands de 2015. Aquí, hay que remarcar su sutil puesta en escena, donde ella parece estar estática. Sin embargo, la coreografía que hace con su manos, los movimiento de cabeza entre versos, su improvisación con la guitarra y el poder de su grupo en vivo son lo que le da poder al momento.

Siendo honestos, pudimos poner en este apartado cualquier presentación de la querida Annie Clark ya que en cada etapa de su carrera, acostumbra a rediseñar el concepto de sus presentaciones en vivo. Así que en Corona Capital 2021 es seguro que veremos algo maravilloso.

Acá el show de Outside Lands y POR AQUÍ, puedes checar nuestra entrevista con ella.

The Kooks en Corona Capital 2018

The Kooks ama México y razones tenemos muchas pruebas de ello. Como muchos recordarán, la banda grabó en el video “She Moves In Her Own Way” acá en nuestro país (y si no se saben esa historia, POR ACÁ les contamos por qué decidieron filmarlo aquí) y por si fuera poco, el grupo es ya histórico dentro del propio Corona Capital.

La banda llegó al festival en 2014, lo hizo una vez más en 2018 y en este 2021, regresarán como uno de los nombres grandes del evento. Por ello, es justo y necesario recordar la última visita que hicieron al CC, que es el mejor parámetro para saber qué esperar cuando se paren a reventar la tarima con su show en vivo en noviembre.

Siempre es grato tener a Luke Pritchard y compañía por acá, la verdad.

Twenty One Pilots en Lollapalooza 2019

Preciso, precioso y eufórico… esas son tres palabras que bien podrían describir el performance que regularmente ofrece Twenty One Pilots en cada presentación. Y es que si alguna vez han asistido a uno de sus conciertos, se darán cuenta de lo salvajes -en el buen sentido de la palabra- que son Josh Dun y Tyler Joseph.

¿Quieren una prueba de ello? Nomás basta con asomarse al poderoso set que dieron en Lollapalooza de 2019 para emocionarse y esperar que hagan algo similar en Corona Capital 2021. Por ahí, la banda también apareció recientemente en el festival Summerfest y hasta cover de My Chemical Romance se echaron.

Acá el show en Lollapalooza de 2019 y POR AQUÍ puedes leer nuestra entrevista con Tyler.

Royal Blood en Glastonbury 2017

Se estaban tardando, pero ya se nos va hacer la buena… Por fin, luego de mucha espera, Royal Blood se presentará por primera vez en México y lo hará como uno de los actos principales de Corona Capital 2021. Ya andábamos con la urgencia de verlos por acá, dado que tienen una buena base de fanáticos en tierra mexa.

Y es que es muy especial la ocasión por muchas razones (ACÁ les contamos algunas), pero quizá lo más significativo es que el dúo compuesto por Mike Kerr y Ben Thatcher es una de las bandas de rock más interesantes de la última década; de esas con las que podríamos decir que el género sigue rompiendo la escena musical.

Queremos ver todo el poder, la fuerza y el talento que el par de colegas es capaz de desplegar en el escenario y si queremos una referencia de lo que se viene, basta con echarle un vistazo a su presentación en Glastonbury de 2017. Bueno, de hecho, cualquier presentación en festivales tiene la misma calidad, así que siéntanse en confianza de ver el que sea para emocionarse.

The Whitest Boy Alive en Electronic Beats Festival 2012

Podemos decirlo sin problema: The Whitest Boy Alive es una de esas bandas que siempre es grato ver en vivo, tenerlos cerquita y disfrutar de su música. Y ellos saben que si se trata de venir a México, siempre habrá un tremendo recibimiento y mucha calidez del público.

Aunque seguramente ya conocen del potencial de Erlend Øye y compañía, no está de más echarle un vistazo a una presentación que en el mar de conciertos que han dado desde siempre, está un tanto infravalorada. Acá va una probadita de lo que hicieron en el lejano 2012 durante el Electronic Beats Festival que se hizo en Praga, República Checa. ¿Una maravilla? Por supuesto que sí.

All Time Low en Pinkpop Festival 2016

Corona Capital es un espacio para la nostalgia y seguro que los amantes del pop-punk lo van a gozar en grande cuando All Time Low haga lo suyo en la edición 2021 del festival. Por supuesto, la banda se va a destapar con varias rolas de su último disco Wake Up Sunshine de 2020, pero no podemos esperar a escuchar en vivo todas esas canciones que nos han hecho vibrar a lo largo de sus siete álbumes anteriores.

El grupo comandado por Alex Gaskarth es sinónimo de euforia cuando se trata de reventar la tarima de un festival y es un acto que uno no se puede perder por nada. Si no lo creen, acá les dejamos el conciertazo que dieron en el Pinkpop Festival de 2016. Vean nada más la comunión entre banda y público. ÉPICO.

Aurora en Glastonbury 2019

¿Es Aurora una de las artistas más interesantes de los últimos años? Por supuesto. Ella forma parte de esta camada de cantantes y proyectos musicales que están cimentando el nuevo terreno de la escena junto a otras personalidades como Billie Eilish, Arlo Park y más… Y la verdad es que no solo se trata de una propuesta conceptual poderosa por donde se le vea.

La carismática cantante noruega ha ido creciendo bastante como compositora e incluso, desde hace unos años, su obra ha llegado a la industria cinematográfica. Y eso sin contar la buena cantidad de colaboraciones que ha hecho como letrista (POR ACÁ les contamos más sobre su carrera). Así que sí: estamos ante una de las más creativas y talentosas voces del momento.

Y el poder de su voz no es cualquier cosa, desde luego. Vean acá su épico performance en Glastonbury 2019 para que se den cuenta de lo que se viene en CC2021.

LP en su Drive-In Concert de 2020

Una de las voces más poderosas de los últimos años… Sí, justo así podemos definir a LP y lo que su carrera ha significado desde hace unos años. Acá en México se comenzó a popularizar masivamente con “Lost On You”, pero esa solo fue la entrada a un mundo lleno de canciones emotivas, delirantes y que sirven para erizar la piel.

¿Qué podemos esperar de LP en Corona Capital 2021? Sin duda, un show de primer nivel sobre la tarima, donde esa voz inigualable nos cautivará como nunca. Y a eso, indudablemente debemos agregarle el gran acompañamiento de sus músicos. Acá les dejamos un concierto que ofreció en 2020 y que se transmitió en todo el mundo. Chequen el poder y la energía que retumba de este concierto.

Si así se va a poner en CC2021, tomen todo nuestro dinero.