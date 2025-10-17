Lo que necesitas saber: También hay nueva música de The Maccabees, Meme del Real, Bar Italia, Magdalena Bay, Rubio y más,

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Tame Impala – “Afterthought”

Kevin Parker lanzó por fin el disco techno de Tame Impala, y en Deadbeat, explora aún más ritmos bailables y una producción electrónica. Está nueva canción es un completo homenaje a la pista de baile, y también, según el mismo Kevin, es su rola favorita de este disco.

Tame Impala explora nuevos sonidos con un groove disco en una historia de desamor; un sad banger que nosotros acá ya tenemos en repetición.

Silvana Estrada – “Flores”

Otro gran disco que llegó este fin de semana es Vendrán suaves lluvias de Silvana Estrada y nuestra selección para la playlist de nuevas canciones de la semana es “Flores”.

Es una de esas canciones que te hacen entrar en razón; que te dejan un mensaje sobre pedir claridad y darte tu lugar para hacer a un lado la incertidumbre sobre el amor.

Porque, como dice Silvana en este temazo, “Si acaso mi cariño es un dilema

toma fuerza o déjalo morir… donde no crecen flores, yo no canto”.

The Last Dinner Party – “Count The Ways”

¿Ya podemos decir que The Last Dinner Party es una de las bandas icónicas de la década del 2020? Creemos que sí… y si no lo fueran aún, sin duda van camino a serlo. La prueba esta en su nuevo disco From The Pyre, con la que el quinteto muestra entrega un disco tan bueno como su debut, Prelude to Ectasy.

Para que se animen a escucharlo, escuchen “Count The Ways”, que a nivel musical recuerda un poco las guitarras más dulces y melancólicas de AM de los Arctic Monkeys, pero con ese toque orquestal de pop barroco que se ha hecho el sello de la casa de la banda liderada por Abigail Morris.

Y bueno, es una rolota que nos lleva por esa cualidad genial con la que TLDP construye historias llenas de teatralidad y drama absoluto. Es la historia sobre cómo un desamor se siente como morir sin esperanza… y así lo describen versos como: “en mi lecho de muerte, levanto mis ojos al Señor… sé que vendrás justo cuando te llame, extiendo mi mano, se congela en el aire, no hay nadie allí“.

The Maccabees – “Koya”

En el 2015, The Maccabees lanzaba Marks To Prove It. Pero la banda no sabía que ese sería su último disco antes de separarse dos años después. Y bueno, los fans saben lo lejana que se veía una reunión después de todos estos años… pero nada es imposible.

La banda finalmente decidió reunirse y no solo eso; también celebran los 10 años de aquel disco con una edición especial que saldrá a finales de noviembre próximo. ¿Lo mejor? Con el anuncio de este lanzamiento, nos traen una nueva canción llamada “Koya”.

Bueno, es nueva en el sentido de que no la habían lanzado antes, pero los Maccabees la compusieron en ese momento de su carrera hace más de una década. Y no cabe duda que es un recordatorio de la genialidad de la banda y la nostalgia por una de las mejores épocas de la música indie.

Meme del Real – “Mira”

Otro disco que por fin llegó fue La montaña encendida de Meme del Real, que nos muestra al tacubo como un absoluto genio de la experimentación. Música dance, indie pop, beats de inspiración hip hop, folk rock con detalles de bolero, regional mexicano, bachata y cumbia, ahí nomás para que calen.

Y justo, para la playlist de nuevas canciones de la semana, elegimos “Mira” que trae un ambiente melancólico en algo que nosotros llamamos ‘cumbia urbana alternativa’, jejeje.

Dato curioso: esta canción estaba originalmente contemplada para el disco Sino de Café Tacvba del 2007. Al final, parece que fue una rola descartada que Meme rescató para este disco solita… y qué maravilla que lo hizo porque es un temazo.

Bar Italia – “Omni shambles”

Bar Italia se formaron en el 2020 y podríamos decir que se han mantenido como una banda de bajo perfil. No hacen grandes campañas para sus lanzamientos, no buscan hacerse virales ni nada por el estilo… pero vale muchísimo la pena escucharlos, sobre todo si eres fan del indie rock de los 2000.

Precisamente, su nuevo disco Some Like It Hot acaba de salir y se caracteriza por ese sonidazo áspero, pegadizo y directo de aquella época. De hecho, esta nueva canción llamada “omni shambles” de repente te sonará a una cruza entre Bloc Party y The Kills, con breves armonizaciones de voz al estilo de Joseph Mount y Anna Prior de Metronomy.

El disco entero es una joya porque no es pretencioso ni es exageradamente sobreproducido. Como dijimos, Bar Italia rescata esa sencillez genial del indie rock de los 2000.

Magdalena Bay – “Human Happens”

Hace un año, Magdalena Bay lanzó Imaginal Disk, que la neta es una joyota. Pero parece que al dúo de Mica Tenenbaum y Matthew Lewin le quedó más material chido que no llegó al corte final del álbum… ¿O será que están preparando el terreno para un disco más?

Como sea, tenemos un par de canciones nuevas y nuestra favorita fue “Human Happens”, bien suave y siniestra al mismo tiempo; un pop psicodélico bien loco y pegajoso pero tierno, con leve influencia synthpop y R&B. Chida mezcla.

Además, la letra también está genial, con Mica hablándonos sobre la naturaleza caótica del ser humano y cómo esta es adictiva. Parece que lo canta con algún tipo de contexto romántico, pero la neta es que esta onda de ‘ser adicto al caos’ puede aplicar para todo tipo de contexto.

Rubio – “Nuestra canción”

“Saltar al vacío contigo se siente bien, el miedo a lo desconocido se va”… así de enamorada está nuestra querida Fran Straube, a quien seguro conoces más como Rubio.

Y es que esos versos melosos los vas a querer dedicar sí o sí en caso de que andes enamorado infinitamente. Rolita acústica, de corte indie folk, para romancear y decirle a tu pareja cuánto te ha cambiado la vida.

Se viene nuevo disco de Rubio, así que atentos porque pinta más que bueno.

Oliver Sim – “Telephone Games”

Ese Oliver Sim siempre camaleónico, eh… La vez pasada, con su disco “Obsession”, nos había mostrado una combinación muy cool entre techno-house con tintes new-wave muy ochenteros. Y ahora, para “Telephone Games”, mantiene se rollito ochentero, pero con un ambiente más synthpop.

Imaginen un poco la fórmula de The Weeknd para canciones como “Save Your Tears” o “Secrets”, pero con la profunda y densa voz de Oliver. Suena perfecto.

Y si le agregas la letra donde Sim coquetea pero también se queja de ese amante que nomás te busca cuando se siente solo… tsss, tremendo track.

Kevis & Maykyy, EMJAY y Somos Frijoleros – “Amateur”

A estas alturas, queda claro que Molotov es una de las bandas más grandes de México. Y por eso, no es raro que nuevas generaciones los estén descubriendo… o que incluso, nuevos talentos se sumen a tributos como el de Somos Frijoleros, un proyecto que ya nos ha traído covers con Belinda con Snow Tha Product para “Frijolero” o el de Cachirula y Loojan con “Rastamandita”.

Pero hasta ahora, el que más nos ha gustado (por mucho) es el de “Amateur” de Kevis & Maykyy con EMJAY, porque reinventa la canción con un beat de hip-hop pero que mantiene elementos instrumentales de la original.

Y sí, parte de la letra original se mantiene, pero tanto el dúo de raperos regios como la cantante agregan nuevas barras. Es ahí donde este cover brilla porque en la nueva lírica mantiene la esencia de la composición de Molotov, con una crítica ácida sobre cómo la industria musical ––especialmente la mexicana–– trata a los artistas, sean de una nueva camada o ya consolidados.

Durísimo cómo Kevis & Maykky dicen “tenemos un contrato que roza el salario mínimo”, y a EMJAY cantando “me quiere coger la industria, igual el puto promotor”. Se rifaron. ¡Así se hace un buen cover!

Otras nuevas canciones de la semana para que tengas en tu playlist

Austero – “Desde el principio”

Paz Lenchantin – “Triste”

Miles Kane – “Sunlight In The Shadows”

Of Monsters and Men – “Styrofoam Cathedral”

HAIM – “Even the Bad Times”

Danny Brown ft Underscores – “Copycats”

Courtney Barnett – “Stay In Your Lane”