Lo que necesitas saber: Película, disco... se ve que Dua Lipa tiene un gran amor por México. Y así queda plasmado en este trabajo disponible en YouTube.

Desde hace días anunciada, hoy se estrena Dua Lipa: Live From México que, como el nombre lo indica, se trata de una película del show que la cantante realizó en nuestro país… pero hay más.

Dua Lipa, México 2022 / Foto: Stephania Carmona

Fecha y hora del estreno de Dua Lipa: Live from Mexico

Dua Lipa: Live From Mexico se estrena este 21 de mayo a las 18:00 horas (pero OJO: en México será a las 11:00 horas). La película estará disponible en el canal YouTube de la cantante y plasma en imágenes la serie de conciertos que dieron fin al exitoso “Radical Optimism Tour”.

Un par de horas después del estreno de la película de Dua Lipa, se realizará en YouTube un “after party”… pero a éste sólo tendrán acceso usuarios Premium de la plataforma (el evento indica a las 13:00 horas).

Shows de México también estarán disponibles en disco

La película Dua Lipa: Live from Mexico estará acompañada de un disco, el cual no sólo será trepado a plataformas… los fans podrán adquirir el formato físico de tan emblemáticos shows (el álbum estará disponible en CD y vinilo).

Dua Lipa: Live from Mexico / Captura de pantalla

Repasando: la película de Dua Lipa en México se estrena este 21 de mayo, mientras que el disco estará disponible a partir del 22 de mayo (las opciones en formato físico se pudieron pre ordenar, pero igual a partir de la fecha señalada estará en tiendas”.

Sobre el “Radical Optimism Tour”, Dua Lipa ha dicho que representa “la experiencia más hermosa y gratificante” de su carrera… hasta el momento. “Han construido algo más grande que un show. Han construido una familia, y lo siento cada noche”.