Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Hayley Williams (en un nuevo proyecto), Casablanca Drivers, Bruce Sprinsteen y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Kneecap – “Liars Tale”

Durante todo el 2025, Kneecap se convirtieron en el enemigo favorito del gobierno británico, llegando a tribunales por acusaciones de supuesto terrorismo… un señalamiento bastante absurdo basado en las protestas que el trío irlandés ha realizado por su apoyo a la causa palestina.

Era oooobvio que el grupo no se iba a quedar callado tras ese dilema pues acaba de anunciar su disco FENIAN (sale el 24 de abril), que estará cargado de mensajes contra la gente en el poder. Y el primer sencillo, “Liars Tale”, es la prueba de que son el proyecto más punk de los últimos años.

Es una canción de ambiente punl-rave con letras irreverentes donde mandan al carajo a Keir Starmer (Primer Ministro británico), se lanzan nuevamente contra Benjamín Netanyahu (presidente israelí) llamándolo genocida… y hasta una burla a Margaret Thatcher suena por ahí.

Estos sujetos no se guardan nada… y qué bueno que sean tan directos.

Bruce Springsteen – “Streets Of Minneapolis”

Pasamos del Reino Unido a Estados Unidos con otra canción de protesta. Y esta es del jefazo Bruce Springsteen, que se mantiene firme en su crítica constante contra la administración de Donald Trump y los abusos policiales de ICE.

“Streets Of Minneapolis” es un himno de resistencia que pide no olvidar a las personas que han perdido la vida ––resonando los casos de Renee Good y Alex Pretti–– a manos de los policías del servicio anti-inmigrante encabezado por los deleznables Kristi Noem, Trump y su séquito republicano.

Esperemos que la situación no cobre más vidas. Pero como está el asunto, uno no puede confiarse en lo absoluto del gobierno gringo…

Thundercat – “I Did This to Myself”

De una vez les decimos que Thundercat nos va a entregar uno de los discos más ambiciosos del 2026 con Distracted (3 de abril).

Ya de entrada, trae una listota sabrosa de colaboraciones: A$AP Rocky, WILLOW, Tame Impala, Channel Tres, Lil Yachty y una colaboración inédita con Mac Miller en los featurings, con créditos de producción de Greg Kurstin, Flying Lotus, Kenny Beats y The Lemon Twigs… ¡No maaaaa!

Ahora, llega a las nuevas canciones de la semana este tema super funky llamado “I Did This to Myself” junto a Lil’ Yatchy que habla de esas veces que quieres tanto alguien que inconscientemente te dejas manipular.

Y como siempre, Thundercat se rifa una línea de bajo genial y contagiosa. Lo único malo: la canción dura apenas dos minutos y medios…. chiaaaa.

Beck – “Everybody’s Gotta Learn Sometime”

Sí, sabemos que no es precisamente una canción nueva, pero por fin tiene un lanzamiento oficial de alguna forma. Y es que Beck se acaba de rifar el lanzamiento sorpresivo de un mini álbum llamado precisamente Everybody’s Gotta Learn Sometime que incluye rarezas, covers y cositas chidas.

Muchos recordarán este cover que Beck le hace a The Korgis porque apareció por primera vez en 2004 como parte de la banda sonora de Eternal Sunshine Of The Spotless Mind.

Y el ‘nuevo’ disco, también incluye otras joyitas como covers a Elvis Presley, la canción original “Ramona” que el músico compuso para la peli de Scott Pilgrim y más Así que, uffff, vale la pena darle una escuchada este de semana.

Power Snatch – “DMs”

Si no te suena el nombre de esta banda, es porque es nueva. Pero detrás del proyecto, tenemos a nada más y nada menos que Hayley Williams, quien decidió armar este grupo con Daniel James, el productor con el que trabajó en su disco Ego Death at a Bachelorette Party.

Cosa curiosa porque ya en julio del 2025 habían publicado en Instagram el video con una canción sin título, acompañada de un video bastante extraño. Y pasó algo desapercibido porque realmente no le hicieron promoción.

El mundo se enteró básicamente de este proyecto apenas en este fin de enero de 2026, pues Hayley y Daniel presentaron en Apple Music 1 una canción llamada “Assignment”… pero aún no la han lanzado en plataformas ni otro formato.

Pero bueno, lo que sí tenemos es una canción llamada “DMs”, que lanzaron apenas en diciembre solo por Bancamp e igual, sin nada de promoción. Pero con esta revelación reciente, la atención se está centrando ello… y suena bien, muy en onda del rock alternativo noventero. Escúchala acá.

Hayley Williams lanzó en 2025 el disco ‘Ego Death…’. Foto: Cortesía.

Rubio – “Me asusta amar tanto la soledad”

Las heridas de la infancia y adolescencia nos marcan, incluso hasta la edad adulta. Y así, algunos terminan construyendo un muro de autoaislamiento para protegerse del dolor; una coraza a la que te acostumbras y que te hace sentir seguro.

Pero, ¿qué tan bueno es realmente eso? De eso va la nueva canción de Rubio, que llega como un cuestionamiento sobre si realmente estamos seguros apartándonos de todo.

Ya nos urge que salga el nuevo disco de la chilena, porque todos los sencillos que ha lanzado son una maravilla.

Hello Seahorse – “Lago de sal”

Ya podemos decir que Hello Seahorse! son una banda emblemática de la escena mexicana del nuevo milenio. Más de 20 años de carrera lo confirman… y lo mejor es que siguen muy vigentes.

Por eso, creemos que su próximo show en el Vive Latino 2026 será especial en muchos sentidos, además de que llegarán con su disco Montaña recién salidito del horno. Ya lo escuchamos, está de lujo y aquí va nuestra selección para la playlist de nuevas canciones de la semana.

“Lago de Sal” es una rola de indie electrónico en el que la voz con reverb de Denise Gutiérrez brilla sobre pads atmosféricos, y una letra que resuena en todos los que hemos perdido a alguien. La combinación de percusiones digitales y acústicas nos encanta, es una rolita en la que Hello Seahorse! nos muestra que su sonido sigue impecable y balanceado, y ya la queremos escuchar en vivo.

JJerome87 (Joe Newman) – “Brush Me Like a Horse”

Vamos para 4 años del último disco de Alt-J… y no parece que la banda tenga planes de lanzar un álbum pronto. Lo decimos porque el frontman Joe Newman acaba de lanzar su proyecto solista, JJerome87.

Y está buena su nueva canción “Brush Me Like a Horse”, eh. Un poco extraña porque, como él ha dicho, es la historia de un hombre que se transforma en un caballo y esta metamorfosis ha provocado que la gente lo trate de mejor forma, a medida que se olvidan de su identidad humana.

Sí, muy extraño todo… pero Joe también ha dicho que es una especie de alegoría inspirada en un amigo suyo cuya reputación paso por muchos cambios. Interesante historia… suena a que viene un disco conceptual.

Casablanca Drivers – “Garage”

Casablanca Drivers empezó a hacer ruido en el 2025 y creemos que el 2026 será el año de su consolidación. Son esa banda que amarás si creciste (o te has relacionado) con la mejor época de la era indie sleaze con enfoque en la indietronica más chida que se asentó en los 2000 e inicios de los 2010.

¿No lo has escuchado? Bueno, pues este es el momento ideal para entrarle a su música con su más reciente sencillo, “Garage”, que es es áspero, hipnótico y que combina perfecto el sonido dance-punk, synthpop y electroclash para volarte la cabeza.

Y nomás para que topes, la canción es producida por Sébastien Tellier, además de que han trabajado en el aspecto visual con el mero mero Alexandre Courtes… sí, ese mimso que diseñó los cascos de Daft Punk y que ha trabajado con bandas como Phoenix, Air, The White Stripes, Kasabian y más.

Los Casablanca Drivers tienen pinta de que van a ser grandes. Conócelos más a fondo aquí, en el Radar de Sopitas.com.

Coach Party – “Nurse Depression”

Abrimos el espacio de las nuevas canciones de la semana para hablar también de Coach Party, una banda británica oriunda de la Isla de Wight (lugar que nos ha dado a grandes bandas como Wet Leg) que necesitas escuchar a la de ya.

Y para que te animes, te traemos su canción “Nurse Depression”, que es una de esas canciones con rollo entre punk y noise rock muy enérgicas que trae un mensaje muy claro sobre cómo la pasión y el amor por algp hoy en día parecen solo valer la pena si los conviertes en estadísticas.

“Convierte la emoción en números”, dice uno de los versos más reveladores de la canción. Y qué razón tienen.