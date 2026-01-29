Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a Casablanca Drivers, un dúo que junta rock con electrónica.

Casablanca Drivers trae a 2026 uno de los géneros que más adoramos a finales de la primera década del siglo, y que tuvo su mejor era en la década pasada. El dance-rock combinó los elementos clásicos del rock: guitarra, bajo, batería y una voz, pero con un sonido y tempo más dirigido a bailar que a simplemente headbangear.

Desde Francia, con la mirada puesta en las pistas de baile y las guitarras del indie, traemos en el radar a Casablanca Drivers, que no buscan reinventar un género, sino afinarlo y expandirlo hacia horizontes novedosos. Te contamos todo lo que debes saber sobre este proyecto.

¿A qué suena Casablanca Drivers?

Casablanca Drivers se mueve en ese punto donde el indie rock se cruza con el dance-rock y hasta pop alternativo europeo. Hay guitarras limpias y rítmicas que remiten al espíritu de finales de los 2000, bajos pegajosos y beats que toman de la electrónica. Qué herencia sonora recibió este dúo francés.

No buscan el dramatismo, sino un trancazo inmediato: hooks rápidos, coros memorables y mucho, pero mucho, baile.

Claramente detectamos a Phoenix, con la sobriedad de guitarras limpias que a veces se atreven a más. Hay algo también de The Rapture, pioneros dentro del dance-rock. También traen una energía similar a lo primerito de Jagwar Ma, con algo de house y hasta influencias del acid house. Un fiestón.

No olvidamos la primera era de Friendly Fires, con ritmos acelerados que pueden sonarte presentes en Casablanca Drivers. Esos coros de los Friendly sin duda influyeron en Casablanca Drivers, que también tiene una base sólida en sintetizadores y efectos.

Canciones esenciales de Casablanca Drivers

Para entrarle a Casablanca Drivers, “No Mercy” es una puerta principal ideal: una base de bajo redondo y loopeable, con presencia sobria de guitarras y percusiones de electrónica, como los claps. Se colará directo a tus playlists.

“Easy” muestra un lado más intenso, con 3 minutos de un housito acelerado, los Casablanca Drivers combinan guitarras del funk y una melodía vocal pegajosa con electrónica de autor. ¿Solo de guitarra en una rola house? Lo logran con facilidad en esta rola para la fiesta. Si eres un nostálgico de la indietronica y el rollo más acelerado del indie sleaze, este track es para ti.

La divertidísima “Crocodile Rockstar” es más vocal y apegada al synth clásico, con un lead grueso que se acompaña con guitarras muy a la Rapture. El groove es una constante, y los efectos vocales son muy psicodélicos.

Finalmente, nos quedamos con su recién estrenada “Plastic”, en la que se lucieron con la producción glitchosa, que usa sonidos que parecen sacados directo del acid house.

Otra clave es “I Don’t Care”, donde se nota su gusto por el indie bailable y cierta actitud despreocupada, casi hedonista. Son canciones que funcionan igual para escucharlas con audífonos caminando por la ciudad que para sonar fuerte en una fiesta pequeña, cuando la noche apenas está arrancando.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Más que colaboraciones como featurings muy visibles, Casablanca Drivers ha crecido dentro de un ecosistema indie europeo. Dentro de su círculo cercano encontramos al productor Nit (Sébastien Tellier, Cola Boyy), el mezclador Ash Workman (Metronomy, Baxter Dury) y James Ireland (Pond). Ahí nomás.

Están por sacar disco este año, y los sencillos hacen que estemos atentos a alguna sorpresiva colaborativa o en producción.

Así suenan los Casablanca Drivers en vivo

En directo, Casablanca Drivers tiene una vibra bailable y energética. Tocaron junto a Rey Pila el 13 de diciembre del año pasado, y les aseguramos que en vivo sus guitarras suenan más crudas, el bajo se siente más presente y el ritmo se vuelve casi hipnótico. Es imposible no bailar.

Tres datos curiosos sobre Casablanca Drivers