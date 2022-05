5 razones por las que Little Simz es una de las mejores raperas de la actualidad

A lo largo de los años, han aparecido un montón de mujeres que han influenciado al rap. Ejemplos hay y muchos, tantos que podrían dar para una nota solo para ellas y quizá nos llevaríamos varias entregas. Sin embargo, en esta ocasión nos queremos enfocar una chica que se está luciendo dentro de este género y que está aportando muchísimas cosas interesantes. Sí, hablamos de ni más ni menos que Little Simz.

Desde que Simbiatu “Simbi” Abisola Abiola Ajikawo lanzó su primer mixtape en 2010, logró llamar la atención de varias personas importantes dentro de la escena musical británica. Pero con cada nuevo EP y rola, avanzaba no solo como artista e intérprete, también crecía dentro de la industria e incluso muchos músicos comenzaron a prestarle atención a todo lo que ha hecho hasta el momento.

Sin embargo, a pesar que Little Simz lleva un buen camino recorrido como rapera, artista y productora, siendo muy honestos, su trabajo está un tanto infravalorado. Es por eso que acá les daremos algunas razones por las cuales consideramos que es una de las mejores raperas de su generación y la actualidad, y también por qué no pueden dejar pasar su proyecto que es una maravilla.

Las canciones de Little Simz son honestas y están llenas de letras increíbles

Quizá el primer punto que hay que destacar sobre Little Simz son sus rolas y el contenido de estas. Hasta la fecha ha publicado cuatro álbumes de estudio y un montón de EP’s, mixtapes y sencillos. Sin embargo, todos estos trabajos tienen algo en común, esta rapera británica siempre entrega rolas honestas que salen por completo de todo lo que ella ha vivido y que le preocupa en el mundo.

Eso se puede notar en sus letras, que además de usar un lenguaje con el cual todos nos podemos identificar, nos narra historias intensas y profundas que nos dejan ver de dónde viene, las cosas buenas y malas que ha pasado, pero también lo que piensa y siente. Y sin duda, eso es algo que muy pocos artistas hacen en la actualidad, abrirse por completo frente a su público y a quien escucha sus canciones.

Su lado artístico no solo se queda en la música

Este probablemente sea un dato curioso que no conocían sobre Little Simz, pero además de ser increíble con las rimas y a la hora de componer rolas, también es una gran actriz. De hecho, antes de adentrarse a la música, hizo su debut en 2010 en la pantalla chica con la serie Spirit Warriors de la BBC, donde interpretó a Vikcy.

Desde entonces, Simbi ha vuelto a la actuación en un par de ocasiones, como cuando fue narradora de Afrofuturism, y dio vida Shelley en la tercera temporada del revival de Top Boy que armó Netflix. Pero quizá su cameo más importante fue en la cinta Venom: Let There Be Carnage, en la que se aventó su rola “Venom” en un club nocturno. Esta experiencia frente a la cámara la ha incorporado en sus presentaciones en vivo y videoclips, logrando estar un paso más arriba de las artistas de su generación.

Ha estado nominada a grandes premios de la música británica

Claro que la industria musical británica está consciente del trabajo que ha presentado Little Simz a lo largo de su carrera. Lo decimos porque la han nominado en múltiples ocasiones a los premios más importantes del Reino Unido y que cualquier artista originario de este lugar ha deseado ganar en toda su vida.

En 2019, Simbi recibió una nominación al prestigioso Mercury Prize como mejor álbum del año por su disco Grey Area. Un año más tarde, se llevó el reconocimiento al mejor disco británico en los NME Awards y el Ivor Novello por este mismo material discográfico. Así que como verán, los medios especializados tienen en la mira a esta gran artista y con justa razón.

Tiene colaboraciones bastante interesantes con artistas importantes

Por supuesto que varios músicos se han dado cuenta del enorme talento que tiene Little Simz. Tanto así que varios proyectos bastante grandes la han invitado a colaborar en distintas canciones donde ha tenido chance de llegar a un mayor público que quizá de otra manera, jamás se hubiera enterado de quién es. Y la lista de featurings que ha armado es muy larga.

Gorillaz, Khalid, Alt-J, Stormzy, Michael Kiwanuka y Kehlani son solo algunos de los artistas que han trabajado con Simbi y en los que esta rapera logró incorporar su peculiar estilo y sonido. Es más, la primera vez que esta chica se presentó en nuestro país fue en 2017, cuando apareció sobre el escenario de Foro Sol como una de las invitados de Damon Albarn y compañía. Sí, gracias a “Garage Palace”, tuvimos chance de verla en México.

Su más reciente disco es la prueba de su genialidad

Por último pero no menos importante, tenemos que mencionar su cuarto y más reciente material discográfico, Sometimes I Might Be Introvert. Fue en septiembre de 2021 cuando Little Simz estrenó este álbum de estudio y sin duda, vino a sacudir un poco a la industria musical británica por lo impactante que es esta colección de rolas, ya que está llena de momentos bastante personales a través de las letras combinados con una excelente mezcla de géneros como el hip-hop, soul, R&B, electrónica, Afrobeat y jazz.

Por supuesto que este disco le trajo un montón de comentarios maravillosos de la crítica especializada, que le dieron calificación perfecta. Además, le valió ganarse premios como el Brit Award y el NME Award como mejor acto nuevo y solista del Reino Unido respectivamente. Y ahora, solo nos quedan unos cuantos días para escuchar este disco en vivo y sobre todo, para que confirmen por qué es una de las mejores raperas de la actualidad.