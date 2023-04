Dicen algunos que para pasar a la historia, un músico tiene que publicar un montón de canciones y álbumes para que el mundo los recuerde. Sin embargo, hay muchas excepciones a la regla, pues aunque no lo crean, hay bandas y artistas que solo sacaron un disco en toda su carrera, y en la actualidad los consideramos leyendas.

Y es que por más impresionante que parezca, tenemos a verdaderos musicazos que por ciertas razones (ya sea porque tristemente perdieron la vida o de plano no quieren) únicamente publicaron un álbum de estudio durante su trayectoria. Y esos trabajos fueron tan grandes que influyeron a un montón de generaciones de artistas que vinieron después.

Imagen ilustrativa de una orquesta en el estudio/Foto: Getty Images

5 bandas y artistas que solo sacaron un disco en toda su carrera

Desde nombres importantes del rock hasta figuras del hip-hop, el género no importa en este asunto. La cosa aquí es que existen muchas bandas y artistas que solo sacaron un disco en toda su carrera y por lo mismo, vale la pena repasar estos álbumes tan especiales porque son verdaderas joyas que tienes qué escuchar al menos una vez en la vida.

Es por eso que acá nos dimos la tarea de armar una lista con 5 bandas y artista que solo sacaron un disco en toda su carrera. ¿Están listos para recordar discazos que les volarán la cabeza? Bueno, pues a continuación los pueden checar.

Imagen ilustrativa de los Abbey Road Studios/Foto: Getty Images

Jeff Buckley

Arranquemos esta lista de artistas y bandas que solo sacaron un disco en su carrera, Jeff Buckley es uno de los artistas más importantes e influyentes de los 90. Para muchos, es una pieza clave para la música popular estadounidense, pues era uno de esos cantautores que a través del rock, el folk, el blues y soul contaba historias espectaculares.

Pero lo que quizá muchos no recuerdan es que Jeff Buckley solo sacó un disco en toda su carrera, el increíble Grace de 1994. Lamentablemente este musicazo murió ahogado el 29 de mayo de 1997 y a partir de ahí aparecieron varios álbumes póstumos. Sin embargo, nos dejó un enorme legado con este único material discográfico.

Lauryn Hill

Ahora vamos con una de las mujeres más grandes de la música de los últimos tiempos que también está en esta lista de bandas y artistas que solo sacaron un disco en su carrera, ni más ni menos que Lauryn Hill. Después de formar parte del grupo The Fugees, esta cantante y rapera empezó una carrera en solitario que fue muy importante para las nuevas generaciones de artistas femeninas.

Y sin duda, su trabajo más importante es su álbum debut, The Miseducation Of Lauryn Hill de 1998, una obra maestra del neo soul, con influencias del R&B, hip hop, soul y reggae que tomó por sorpresa a la industria musical. Pero aunque ustedes no lo crean, Lauryn Hill solo ha sacado este disco de estudio hasta la fecha y no parece que pronto saque música nueva.

Blind Faith y Derek and the Dominos

Es momento de seguir esta lista de bandas y artistas que solo sacaron un disco en su carrera con dos proyectazos de una leyenda de la música, el mismísimo Eric Clapton. Después de Cream, el guitarrista británico formó otros grupos antes de lanzarse definitivamente como solista, entre ellos Blind Faith y Derek and the Dominos.

En 1969, Eric Clapton junto a Ginger Bakers, Steve Winwood y Ric Grech sacaron el álbum homónimo de Blind Faith, un supergrupo de blues rock y de los primeros de la historia. Sin embargo, después de este material, cada quien tomó su propio camino y no volvieron a hacer música juntos.

Para 1970 y 1971, Eric Clapton armó otra superbanda llamada Derek and the Dominos, con quienes publicó clásicos como “Layla” y un álbum titulado Layla and Other Assorted Love Songs. Pero así como pasó con la agrupación anterior, no volvieron a sacar otro disco de estudio, más allá de materiales en vivo y rarezas.

Them Crooked Vultures

Es momento de cerrar esta lista de bandas y artistas que solo sacaron un disco en toda su carrera con otro supergrupo que nos voló la cabeza cuando supimos de su existencia. Claro que hablamos de Them Crooked Vultures, bandota conformada ni más ni menos que por Josh Homme, John Paul Jones y Dave Grohl, una combinación simplemente explosiva y rockera.

En 2009, este grupazo nos sorprendió lanzando su álbum homónimo con 13 rolas espectaculares y con el que dieron algunos shows en vivo. Pero después de este disco de Them Crooked Vultures, cada uno de los integrantes regresó a sus bandas originales y no se han vuelto a reunir en el estudio para grabar más canciones (o eso es lo que sabemos).