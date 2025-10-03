Lo que necesitas saber: Además del k-pop, Corea del Sur tiene una amplia escena musical en otros estilos... Y aquí, te recomendamos 5 bandas que vale la pena escuchar.

El auge del k-pop en los últimos años ha provocado que el mundo ponga los ojos en la escena musical de Corea del Sur. Y en ese sentido, también hay una diversidad genial de bandas de indie y rock alternativo que tienen proyectos a los que vale la pena escuchar.

5 bandas de Corea del Sur que amarás si te gusta el indie/rock alternativo

Dicho esto, ¿alguna vez te has sentido atraído por música alternativa de otros países? ¿Estás dispuesto a escuchar algo más allá de lo que comúnmente nos ofrece la industria anglo y la cultura occidental? Bueno, aquí te van 5 bandas de Corea del Sur para que amplíes tus horizontes.

Se So Neon

Hwang Soyoon es la líder de Se So Neon, proyecto que en 2025 lanzó su disco debut Now. Pero a pesar de que esta es su primera producción de larga duración, ya lleva un rato en la música.

Summer Plumage, su EP del 2017, es una maravilla dicho sea de paso. Es una combinación de indie rock y bedroom pop con mucho ambiente R&B, de repente medio soul, medio jazzero y bastante virtuoso. Nuestras favs de ese extended play: la canción homónima y “The Wave”.

Pero igual, éntrale a su disco Now porque tiene un montón de estilos más, como en “Revolution3” que encontrarás un rollo que pasa del rock psicodélico y al dance rock.

SURL

Esta banda coreana debutó en el 2018 con el sencillo “Stay Here”, demostrando su influencia muy marcada por el indie rock británico de los 2000. Y con otras canciones como “Ferris Wheel”, también han mostrado su habilidad para crear canciones más encaminadas hacia el indie pop más melódico.

En años más recientes, canciones como “DETOX” han dejado claro que la banda es más que una banda de sonido indie. Esta canción tiene un sonido rock un poco más enérgico, con secciones que también se pasean entre el R&B, pero que pasan a atmósferas llenas de distorsión y solos de guitarra loquísimos.

Échense esta rolita y comprueben la calidad de músicos que son…

cotoba

Al igual que los dos proyectos pasados, cotoba se formó entre 2017 y 2018… así que ya podríamos hablar de que hay una camada de bandas de Corea del Sur que están definiendo a una generación específicamente. ¡Genial!

Pero a diferencia de Se So Neon y SURL, este grupo (cuyo nombre proviene de un término japonés) mantiene una influencia mucho más cercana al math rock. Son un combo de músicos virtuosos capaces de construir atmósferas suaves y melancólicas, para luego llevarte por un arranque mucho más furioso.

Te sugerimos entrarles con “melon” o con “High Journey”, una de sus canciones más recientes de este 2025. Hasta ahora, su último disco fue el debut del 2022… y parece que ya andan tentando el terreno para un nuevo álbum.

wave to earth

Surgido en 2019 (también de esa camada generacional), wave to earth es posiblemente una de las bandas de indie rock/indie pop de Corea del Sur con mayor proyección internacional. De hecho, han venido a México para tocar en la Ciudad de México y en Monterrey, por ejemplo.

Y su estilo musical, que también tiene elementos lo-fi ––una característica que se arraigó en muchos proyectos indie de los 2010––, destaca por su estilo limpio, suave y muy chill con influencias de jazz.

Si quieres entrarle sin miedo, te recomendamos la canción “nouvelle vague”.

OurR

OurR es otra banda de Corea del Sur nacida en 2018 que, a pesar de su relativamente corta carrera, está en constante evolución.

Y es que esta banda te entrega canciones suaves de corte dream pop e indie pop como “Beyond The Nights”