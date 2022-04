5 rolas que demuestran la genialidad de Kurt Cobain en la guitarra

Un 5 de abril pero de 1994, se dice que murió Kurt Cobain, vocalista y guitarrista de Nirvana. La fecha varía, pues encontraron su cuerpo tres días más tarde y no se sabe con exactitud cuándo fue que presuntamente se quitó la vida. De cualquier manera, su pérdida fue enorme, pues partió una de las voces más importantes de su generación y los noventa, que conectó con miles de jóvenes en todo el mundo y cuya música representó muchísimo.

Más allá de los clásicos que escribió y con los que el planeta lo conoció (que no están en tela de juicio), aún existe un debate sobre las habilidades que tenía a la hora de colgarse una guitarra. Hay quien dice que no era bueno y no salía de los típicos tres o cuatro acordes necesarios para una canción, pero también están los que apoyan la teoría de que si bien no era un prodigio, hizo cosas bastante innovadoras con este instrumento.

Por supuesto que no podemos negar que Kurt Cobain así como revolucionó la música en la década de los 90, de igual manera demostró su talento como guitarrista. Es por eso que en esta ocasión repasaremos algunas de las rolas de Nirvana donde se puede escuchar claramente los aportes que hizo a las seis cuerdas, desde cosas muy simples como la forma en que acomodaba sus dedos en el brazo de la lira hasta su curiosa combinación de pedales.

Los power chords de Kurt Cobain

Si algo caracterizó a Kurt Cobain fueron los power chords que tocaba en rolas como “Smells Like Teen Spirit”. A diferencia de muchos otros guitarristas “estudiosos”, el frontman de Nirvana lo tocaba a su manera, eliminando algunos dedos de los trastes y dejando solamente las notas que son necesarias para formar los acordes que necesitaba cada canción. Sí, probablemente esto no sea algo tan innovador, pero si no se tocan de esta manera, nada suena como él.

Riffs sencillos, pero efectivos

Sabemos que Kurt Cobain no era un músico que sabía leer partituras y mucho menos sabía todas las técnicas de su guitarra. De hecho, empezó a tocar como podía las rolas de sus bandas favoritas y más tarde compuso sus propias canciones. Y eso es lo que lo hace genial, porque demostró que no era necesario tener todos esos conocimientos para crear riffs sencillos que se quedaran pegados en la cabeza del público y un ejemplo claro de esto es “Come As You Are”.

En los solos, entre más ruido, mejor

Otro punto por el que de repente le tiran a Kurt Cobain es en la parte de sus solos. Después de una década como la de los 80 donde surgieron un montón de guitarristas virtuosos, se esperaba que esto continuara en los 90, pero gran parte de la primera generación del grunge se olvidó un poco de esto, como Nirvana, que en el caso de su frontman, componía solos melódicos que muchas veces seguían las líneas de los versos o coros, pero llenos de distorsión y efectos, como en “Heart-Shaped Box”.

La calma y el caos son parte del sonido de Nirvana

Esto no es algo que Nirvana o Kurt Cobain hayan creado, pues la influencia de los Pixies en su música es más que evidente. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue popularizar esta estructura musical donde el inicio de una rola es super potente, pero cuando pasan al verso las cosas se calman para una vez más llegar al caos en el coro. Aunque esto también depende de cada canción, como en el caso de “Lithium”, que es todo lo contrario pero a su manera sigue esa fórmula que los llevó a la fama.

También se daba el tiempo de crear rolas tranquilas

Por último pero no menos importante, también hay que considerar que la música de Nirvana no es solo distorsión. Para ser honestos, Kurt Cobain también se dio el tiempo de componer rolas bastante tranquilas con tan solo una guitarra acústica (y en ocasiones algunos arreglos solamente para acompañar) y en las que la fuerza de la distorsión de la guitarra la cambiaba por su voz. Hay un par de ejemplos claros de esto, pero en esta ocasión queremos mencionar a “Something in the Way”.