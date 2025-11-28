Lo que necesitas saber: A continuación te presentamos cinco discos que rompieron su época evidenciaron al sistema y que hoy lamentablemente siguen vigentes.

En estos días en los que Paul McCartney volvió a levantar conversación con el lanzamiento físico de su nuevo disco (te contamos todo por acá), impulsado por la denuncia frontal sobre el rol de la Inteligencia Artificial en la industria musical, recordamos discos antisistema que han puesto a la industria en jaque.

El lanzamiento de McCartney es el síntoma más claro en una industria que pareciera no preocuparse por los artistas, sino por las ventas, y por eso urge recordar esos discos que cambiaron la música y denunciaron lo que estaba mal antes de que explotara.

A continuación te presentamos cinco discos que rompieron su época evidenciaron al sistema y que hoy lamentablemente siguen vigentes.

‘Sleepify’ – Vulfpeck

El ingenio y humor de Vulfpeck los llevó a la genial idea de lanzar un disco completamente “vacío”, antecesor del nuevo disco de Sir Paul y compañía, para aprovecharse de Spotify. Sleepify fue un disco “vacío” que subieron a Spotify. Con 10 rolas silenciosas, lograron monetizar bastante, aunque la plataforma de streaming terminó por bajar el disco.

Esa lana le ayudó a Vulfpeck a financiar parte de su gira, y después de que miles de fans dejaran sus dispositivos reproduciendo Sleepify, la plataforma lo detectó, lo bajó y no permitió que más proyectos siguieran el camino de Vulfpeck.

&list=RDhvYnw9Fse2U&start_radio=1 &list=RDhvYnw9Fse2U&start_radio=1

‘The Miseducation of Lauryn Hill’ – Lauryn Hill

The Miseducation of Lauryn Hill fue contestatario porque se plantó frente a un modelo de industria que quería a las mujeres negras como coristas, objetos de portada o “hooks” pegajosos, no como autoras totales. Lauryn se asumió productora, compositora y narradora principal de su propia historia, sin perseguir las fórmulas de radio que dominaban finales de los 90. Hill usó el álbum para hablar de maternidad, espiritualidad, rupturas, depresión y racismo con una franqueza inusual en el mainstream, rompiendo con el molde hip hop/R&B hipersexualizado y masculino de la época

&list=RDcE-bnWqLqxE&start_radio=1 &list=RDcE-bnWqLqxE&start_radio=1

Además, el disco confronta directamente la “mala educación” que impone la industria: la idea de que el éxito se mide solo en ventas, premios y celebridad. A nivel lírico y conceptual, Hill critica la superficialidad del estrellato, cuestiona la violencia de género, denuncia las dinámicas tóxicas dentro de los propios Fugees y abre un discurso feminista y espiritual que hoy se lee como pilar del hip-hop feminista y de una narrativa alternativa de la negritud femenina en el pop.

‘In Rainbows” – Radiohead

Aquí Radiohead no sólo innovó en sonido; hackeó el modelo de negocio. El 10 de octubre de 2007, la banda lanzó In Rainbows con la estrategia “pay-what-you-want”, y forzó a las disqueras a mirar de frente la pregunta: ¿Quién controla la música? ¿La industria o la gente que la escucha?

&list=RDGoLJJRIWCLU&start_radio=1 &list=RDGoLJJRIWCLU&start_radio=1

Fue una denuncia silenciosa contra décadas de intermediarios y un gesto de confianza en su propio público. Muchos proyectos siguieron su camino, y lamentablemente, con la industria del streaming musical pagando centavos (te decimos cuánto paga cada plataforma por acá), el modelo de In Rainbows sigue vigente.

‘Lemonade’ — Beyoncé

Lemonade fue contestatario porque Beyoncé usó el pop mainstream para hablar de la experiencia de las mujeres negras, la memoria familiar, el racismo y la violencia sistémica desde una narrativa profundamente personal. Todo lo que no se espera de una estrella de su tamaño. El formato no buscaba ser un hit: con un “visual album” que unió gospel, country, rock, trap y poesía, puso al centro voces, estéticas y emociones que la industria suele marginar, convirtiendo el disco en un manifiesto sobre identidad, resistencia y autonomía creativa.

&list=RDWDZJPJV__bQ&start_radio=1 &list=RDWDZJPJV__bQ&start_radio=1

Además, aunque no fue la primera artista en hacerlo, quizás sí una de las más grandes en lanzar su disco “con su propia disquera”. Aunque Lemonade salió bajo su propio sello Parkwood Entertainment, lo hizo en alianza con Columbia Records, lo que le permitió usar el poder de una major para lanzar una obra crítica hacia la misma maquinaria que la sostiene. Ese equilibrio, control creativo total con distribución global, hizo que el disco funcionara como un acto de rebelión desde dentro: un statement artístico y político que desafió los límites comerciales del pop.

‘Is This What We Want?’: Paul McCartney, Kate Bush, Damon Albarn y otro disco silencioso para combatir la IA

El nuevo disco de Paul McCartney es un termómetro que mide el descontento de los artistas por el respaldo de la industria musical y de las disqueras a las herramientas de Inteligencia Artificial que pretenden suplantar a los artistas.

&list=RDOpxhh9Oh3rg&start_radio=1 &list=RDOpxhh9Oh3rg&start_radio=1

McCartney y compañía, con todo su legado, levantan la voz para denunciar todo lo que sucede, con bandas generadas con IA y ghost writers que crean música de fondo o de plano, rolitas que buscan llegar a las listas de popularidad.

¿Qué otro disco te pareció contestatario contra la industria y hoy sigue vigente?