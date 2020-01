5 rolas imperdibles de Alex Turner que no son de Arctic Monkeys

Y qué decir de Alex Turner que no se haya dicho ya… el líder y vocalista de Arctic Monkeys, que quizá todos los conocimos en 2005 como un tímido chico que cantaba sobre romances adolescentes y cosas que pasaban en su lugar natal, se ha posicionado como uno de los íconos más importantes de la música popular desde hace algún tiempo.

Con los años, tanto él físicamente –que nos ha quedado muy claro con todos sus looks– como sus composiciones fueron madurando, a tal punto de convertirse de un verdadero ícono del rock actual, aunque a no todos les guste. Además de tocar con Matt Helders, Nick O’Malley y Jamie Cook, Alex tiene una pequeña en solitario así como un par de colaboraciones y proyectos alternos, el más famoso de todos, The Last Shadow Puppets junto a Miles Kane.

Para celebrarlo como se merece, por acá les dejamos algunas rolas que Alex Turner ha compuesto fuera de los Arctic Monkeys, las cuales seguramente ya han escuchado pero que no están de más para recordarnos que el músico es mucho más que el frontman de la banda.

“Piledriver Waltz” – Submarine

Uno de los trabajos más conocidos de Alex en solitario, fue la banda sonora que hizo para la película de 2008, Submarine -que por cierto, el protagonista tiene un gran parecido físico con el señor Turner–. Además de contar una historia interesante de amor entre un par de jóvenes, parte del éxito de esta cinta fueron las canciones que el músico compuso.

De las seis rolas que presentó, quizá la más importante es “Piledriver Waltz, que cierra la cinta mientras vemos a Oliver junto a Jordana mirando el sol al horizonte y sonriendo mutuamente.

“Vertigo” con Mini Mansions

En marzo de 2015, Alex Turner colaboró con una banda que por entonces era poco conocida pero que tenía integrantes de bandas muy ponchadas, Mini Mansions, conformada por Michael Shuman –bajista de Queens Of The Stone Age–, Zach Dawes y Tyler Parkford.

El resultado de este combo fue una canción llamada “Vertigo”, una extraña canción suave que viaja entre el synthpop con pequeños detalles de psicodelia, donde podemos escuchar a Alex fuera de su zona de confort, aunque extrañamente le va muy bien, demostrando que podía hacer más que crear grandes riffs de guitarra y que unos cuantos años después nos reafirmaría con el lanzamiento de Tranquility Base Hotel + Casino.

“My Mistakes Were Made For You” con The Last Shadow Puppets

Desde 2007 es conocida el bromance entre Alex Turner y Miles Kane. El ex líder de The Rascals tocó “505” en varias presentaciones que los Arctic Monkeys dieron para promocionar su segundo álbum de estudio, Favourite Worst Nightmare. Fue durante esos días que ambos decidieron crear un súpergrupo, The Last Shadow Puppets, y un año más tarde lanzaría su disco debut, The Age Of The Understatement –producido por James Ford–.

En total lanzaron 12 canciones, pero “My Mistakes Were Made For You” resultó ser una rola que envolvía a la perfección su concepto, con baladas poderosamente melancólicas, adornadas con toques orquestales y llenas de letras introspectivas.

“Stuck On The Puzzle” – Submarine

Volvemos al soundtrack de Submarine, porque de verdad, todas las canciones de este disco deberían estar en este top pero todo no siempre es como queremos. “Stuck On The Puzzle” suena al principio de la película mientras nos introducen a Oliver Tate. Se trata de una balada acústica que resume perfectamente la trama de la película y define la relación entre nuestro protagonista y su amada Jordana. No hay más que decir, una bella canción donde Alex Turner nos canta íntimamente al oído.

“Sweet Dreams, TN” – con The Last Shadow Puppets

Para 2016 y luego de un largo descanso después de la enorme gira que Turner hizo junto a los Arctic Monkeys para promocionar su exitoso disco, AM, Alex decidió volver junto a su amigo Miles y revivir a los Last Shadow Puppets. El resultado fue Everything You’ve Come to Expect, un álbum cargado de experimentaciones e inspirado por músicos como Isaac Hayes y The Style Council, donde se adentran a las raíces del R&B y del pop barroco.

“Sweet Dreams, TN” no fue uno de los sencillos que lanzaron, pero se convirtió en una de las favoritas del público por la gran interpretación vocal de Alex, que sin duda engloba y nos deja muy en claro que ambos músicos ya no son los jóvenes que solían componer con sus guitarras, sino que han madurado y se atreven a más.