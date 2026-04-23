Lo que necesitas saber: La primera colaboración de Duran Duran con Nile Rodgers se remonta a inicios de los 80, con "The Reflex" del 'Seven and the Ragged Tiger'.

Ahora sí, una razón para creerle a los posters apócrifos que ponen a Duran Duran como parte del Corona Capital… ¿por qué no, si están por sacar nuevo material? (según parece).

Duran Duran / Foto: acebook.com/duranduran

Canción se estrena con video que revive la época disco

Muy de madrugada llegó la nueva canción de Duran Duran: “Free to Love”. Algo que rompe el letargo de casi tres añitos que se echaron, luego de haber lanzado el algo oscuro Danse Macabre de 2023.

Y, como debe de, el regreso de Duran Duran es especial… no sólo por tratarse de la icónica banda , sino porque lo hacen de la mano del tremendo Nile Rodgers. Así que ya se imaginan cómo está la canción nueva…

Mejor no se la imaginen. Aquí está con todo y video muy a la Top of the Pops:

No es la primera vez que Duran Duran colabora con Nile Rodgers

¡Qué tal! Todo el mood disco. “‘Free to Love’ es la música disco de los 2020. Es alegre y energética”, presume Simon Le Bon, vocalista y compositor de Duran Duran. “Habla de libertad; habla de amar al mundo moderno en lugar de odiarlo”…

Duran Duran y Nile Rodgers / Foto: acebook.com/duranduran

Desde hace una semana la banda británica había dado el aviso de esta nueva canción. Ahora, queda esperar que se confirme que es un sencillo de un inminente nuevo disco.

“Free to Love” no es la primera canción en la que Duran Duran une fuerzas con Nile Rodgers. Allá, por inicios de los 80, lo hicieron para “The Reflex”, la canción con la que abre su tercer disco Seven and the Ragged Tiger… un clasicazo.