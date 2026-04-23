Lo que necesitas saber: Platicamos con Luke Jenner, el pionero del dance rock que nos regaló una charla profunda sobre la música, la vida y su carrera con The Rapture.

Platicamos con Luke Jenner, con motivo de su visita este sábado 25 al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. El pionero del dance rock nos regaló una charla profunda sobre la música, la vida, y la privilegiada carrera que ha tenido con su proyecto The Rapture, que regresa a la CDMX tras 14 añotes de ausencia.

Entre recuerdos de la era DFA, pizzas con Robert Smith, una frase inesperada de David Bowie y una anécdota brutal en un show de Rage Against the Machine, Luke Jenner habla de The Rapture como una banda que siempre quiso empujar al cuerpo… pero también al espíritu.

Una plática con el pionero del dance rock: Luke Jenner de The Rapture

Hablar con Luke Jenner en 2026 implica entrar a un territorio raro y muy suyo: uno donde caben el dance-rock, la filosofía, el enojo, la trascendencia, las bandas de San Diego, la crianza de su hijo, Brian Eno y un recuerdo casi espiritual de la última vez que tocó como headliner en la CDMX. En resumen, todo lo que define a quién es una de las mentes más arriesgadas del rock contemporáneo.

El punk como una actitud que no muere

sopitas.com: Tus primeros discos ayudaron a definir el revival del dance-punk de los 2000. Cuando vuelves a Echoes o a Pieces of the People We Love, ¿Escuchas una fotografía de una época específica o sientes que esas ideas todavía siguen evolucionando contigo?

Luke Jenner: “Esa época fue muy del momento DFA. Siempre estábamos cerca de 2ManyDJs, Errol Alkan, Pedro Winter… pero al mismo tiempo era algo más grande. Pasábamos muchísimo tiempo en Europa. Hubo un punto en el que mucha gente pensaba que éramos una banda británica. Yo estaba en Inglaterra y me decían: “¿Ustedes son de Nueva York? Yo pensé que eran ingleses”.

“Siempre me interesó mucho cómo la música dance hecha en Estados Unidos terminó poblando el Reino Unido. Y pienso en Primal Scream, en Screamadelica, en el acid house. Hubo una revolución de música dance que nunca aterrizó del todo en Estados Unidos. Pero nosotros sí formamos parte de ese cambio cuando Daft Punk llegó y alteró por completo el panorama.”

Luke Jenner: “Para mí nunca existió una frontera real entre géneros. Mucha gente del indie rock sí la veía, y eso siempre me pareció absurdo. ¿Por qué te importa tanto? El punk no es un sonido: es una energía, una idea. Soy de Nueva York, y Nueva York tampoco es sólo un lugar: es una idea. No puedes matar a Nueva York porque no es un edificio. Es una mitología.”

The Rapture quería sonar sucio, físico y vivo

sopitas.com: Siempre sentí que The Rapture llevaba al escenario una mezcla rara: groove, pero también intensidad; baile, pero también rudeza.

Luke Jenner: “Sí, porque nosotros venimos de la tradición de las bandas estadounidenses que viven en la carretera. Mis dos bandas favoritas en vivo en los noventa eran Fugazi y The Jesus Lizard. Las dos tenían algo agresivo, muy físico. El gran problema de mucha música dance era que, en vivo, era aburridísima. El techno puede ser hermoso, pero ver a alguien apretando botones no tiene la misma intensidad.”

“Nuestra generación estaba tratando de descubrir cómo llevar esa brutalidad a un lenguaje más frío. Creo que ésa fue una de nuestras aportaciones. Incluso uno de mis discos favoritos es Screamadelica, pero en vivo no tiene esa dureza. Nosotros éramos mucho más frontales.”

Fugazi, los cadeneros y el momento en que todo hizo clic

sopitas.com: ¿Cuál fue el primer artista o disco que te hizo pensar: “yo quiero hacer esto”?

Luke Jenner: “El primer concierto donde de verdad sentí eso fue en 1994, en San Diego. Tocaban Fugazi, Blonde Redhead y Unwound. Ian MacKaye corrió a los guardias del lugar. Todos los odiábamos porque maltrataban a los jóvenes. Él dijo: “No voy a tocar hasta que se larguen”, y los hizo salir del venue.”

“Además, esa noche estaba toda la gente que yo admiraba. Había una banda de San Diego a la que yo le escribía cartas de niño, Rocket from the Crypt. También estaba John Reis. Y yo recuerdo pensar: “quiero hacer esto.” No exactamente esta música, pero sí quiero hacer sentir a la gente lo que yo sentí esa noche.”

Robert Smith, David Bowie y el momento en que tus héroes te devuelven la mirada

Hay una parte increible en la entrevista donde Luke deja de hablar como frontman y habla como fan. Un fan que sí llegó a conocer a sus ídolos. Un fan que comió pizza con Robert Smith. Un fan al que David Bowie le dijo que escuchaba su banda mientras lavaba ropa. Dicho así suena casi absurdo.

sopitas.com: Eres un vocalista icónico, tienes mucha fuerza y un timbre muy especial, ¿Quién es tu vocalista favorito de todos los tiempos?

Luke Jenner: “Probablemente Robert Smith. The Cure es mi banda favorita. Yo los amaba desde niño, pero además ellos se interesaron en mí, me llevaron de gira y terminé comiendo pizza con Robert Smith todas las noches. También podría mencionar a David Bowie, porque llegué a conocerlo y me dijo que le gustaba escuchar mi banda mientras lavaba ropa. Pero con Robert conviví más.”

Más adelante, Jenner conecta esa experiencia con algo todavía más íntimo: la idea de que ahora él quiere escuchar el eco de su propia obra en otras personas, igual que él cargó durante años con la música de Bowie o The Cure adentro.

Luke Jenner: “Yo pude conocer a mis héroes, David Bowie y Robert Smith, y decirles: su música vive dentro de mí. Ahora quiero que alguien me devuelva eso. Por eso me entusiasma tanto venir a México y tocar en festivales. Ya dije mucho en mis canciones. Ahora quiero escuchar.”

La música como refugio, como descarga y como salvación

sopitas.com: Siento que The Rapture ha sido un lugar seguro para mucha gente, ¿Qué papel juegan la música y el arte en el autocuidado y la posibilidad de seguir adelante?

Luke Jenner: “Cuando de verdad no puedo dormir, vuelvo a Brian Eno. Últimamente he escuchado mucho Apollo. También vuelvo mucho a Nick Drake y a Neil Young.”

“A veces también necesito enojo. Entonces escucho Black Flag o Minor Threat”

sopitas.com: Para mí, eso lo logra Rage Against the Machine.

Luke Jenner: “De hecho, una vez casi me muero en un show de Rage Against the Machine en Tijuana. Yo tenía 18 años. Quicksand estaba abriendo, yo estaba parado debajo de un balcón y alguien se aventó desde arriba y me cayó en la cabeza. Perdí el conocimiento. Alguien me arrastró. Pude haberme muerto ahí mismo.“

“Pero sigo aquí por una razón. La música me salvó la vida y me la sigue salvando. Hoy ya puedo hablar y expresar lo que siento por otras vías, pero la música fue el primer lugar donde realmente pude sentir mis emociones.”

Luke Jenner: “El beisbol fue mi primer amor, pero ahí alguien puede decirte: ya no juegas porque no eres suficientemente bueno. A mí me pasó. En cambio, nadie puede quitarte la música. Eso fue lo que me atrapó desde el inicio.”

Regresar a tocar en vivo a la CDMX después de 14 años

Han pasado 14 años desde su último show como headliner en la CDMX, y lo que recuerda tiene menos que ver con el setlist que con una sensación casi líquida: la disolución del tiempo, del yo, del escenario.

sopitas.com: Han pasado 14 años desde tu último show como headliner en la Ciudad de México. ¿Qué recuerdas de aquella noche?

Luke Jenner: “La recuerdo como algo líquido. Como si todos nos hubiéramos derretido. Los mejores shows pasan muy rápido, así que esa noche se sintió como si hubiera durado 30 segundos. No sé cuánto tocamos realmente, pero el tiempo desapareció. Yo me fui a otro lugar, el público se fue a otro lugar, y cuando nos dimos cuenta ya había terminado.”

“Eso no pasa tan seguido. A veces estás en el escenario y sigues demasiado consciente de ti mismo. Para mí, lo más hermoso es perder esa conciencia, porque ahí aparece la alegría.”

sopitas.com: Algo así dijo Jack White hace poco, que los mejores shows son cortos y se sienten cortos, no larguísimos e interminables.

Luke Jenner: “Mi show ideal dura media hora o menos. Después de 35 minutos ya siento que entendí lo que querías decir. A mí me interesa la ferocidad, la exposición, la vulnerabilidad. Quiero sentir algo.”

sopitas.com: ¡Gracias Luke, nos vemos en tu show!

Luke Jenner: “¡Gracias, gracias por la plática, chao!”