Lo que necesitas saber: Fiscalía de CDMX tendrá tres meses para llevar a cabo una investigación complementaria, mientras Juan Jesús N permanece en el Reclusorio Preventivo Norte.

En una audiencia que se extendió por 4 horas, un juez de Control vinculó a proceso a Juan Jesús N, presunto feminicida de la joven Edith Guadalupe Valdés.

Eso significa que la Fiscalía de CDMX tendrá tres meses para llevar a cabo una investigación complementaria, mientras Juan Jesús N permanece en el Reclusorio Preventivo Norte.

Foto: @FiscaliaCDMX

Vinculan a proceso a Juan Jesús N, presunto feminicida de Edith Guadalupe

Juan Jesús N es acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, el 15 de abril de 2026 en un edificio ubicado en avenida Revolución —el número 829— en la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía de Ciudad de México dio a conocer, el 23 de abril, que obtuvo la vinculación a proceso después de reunir las pruebas para poder imputar —acusar— a Juan Jesús N, vigilante del edificio 829 y donde dicen las autoridades, la joven de 21 años fue agredida con un objeto punzocortante.

Manifestación y bloqueo de la familia de Edith Guadalupe para exigir el apoyo de las autoridades. Foto: @OVIALCDMX.

Según la Fiscalía de CDMX, Juan Jesús N tenía el supuesto control total del acceso al edificio (puerta principal, estacionamiento y sistema de vigilancia, desconectado entre las 4:23 y 5:44 de la tarde del 15 de abril).

La defensa de Juan N dijo que durante este periodo también preparará pruebas como una serie de videos, mientras que su familia acusa irregularidades en la detención, por ejemplo, que las autoridades no dejaron que Juan Jesús les llamara tras ser arrestado.

Foto: Fiscalía de CDMX.

Su familia y amigos convocaron a una manifestación el sábado 25 de abril a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia por el caso de Juan Jesús N, convocando a gente relacionada con la fabricación de carpetas en CDMX.