Lo que necesitas saber: La gira mundial 2026 de Harry Styles, "Together, Together", comienza el 16 de mayo en Ámsterdam y llegará a México a finales de julio.

Un movimiento de Ticketmaster que beneficiará a las fans de Harry Styles que tenían la intención de asistir a los shows que el cantante ofrecerá en Nueva York… ya veremos si se replica en otras partes del mundo donde el exOne Direction llegará con su nuevo tour.

Fotografía Harry Styles vía Instagram

Boletos cancelados volverán a estar en venta

La cancelación de boletos adquiridos de manera virtual para las presentaciones de Harry Styles en Nueva York fue informada por Saumil Mehta, presidente global de Ticketmaster.

En un comunicado, el ejecutivo señaló que se logró detectar que los revendedores usaban múltiples cuentas falsas para saltarse el límite de compra de boletos… y luego procedían a ofrecerlos a precios muy pasados de lanza.

Un caso de sospecha de reventa se dio en los boletos de BTS en México / Foto: @CinntiG (X)

“Hemos cancelado esos boletos”, aseguró Mehta, sin dar a conocer el número exacto de entradas que fueron despojadas de las manos de revendedores… pero hablamos de miles y, según, ninguno de ellos había sido aún transferido a fans.

De acuerdo con el presidente global de Ticketmaster, ahora la empresa está trabajando para que todos esos miles de boletos para ver a Harry Styles vuelvan a estar a disposición del fandom del artista… claro, al precio que originalmente se estableció.

Harry Styles en Netflix / Foto: netflix.com/

De acuerdo con Mehta, no es la primera vez que Ticketmaster realiza esta acción, ya lo ha hecho en otras giras de otros artistas… y se repetirá tantas veces sea necesario.

“Todo esto forma parte de un esfuerzo más amplio para identificar y atrapar a más actores malintencionados, hacer cumplir las reglas de la venta y prohibir permanentemente las cuentas que las infrinjan”.

Ninguna fans (ni siquiera las que compraron en reventa) fue afectada, asegura Ticketmaster

Aunque no hay numero exacto, Mehta informó que 19% de los boletos para Harry Styles en Nueva York que fueron cancelados y volverán a estar en venta en la plataforma Ticketmaster tendrán un costo de $50, 77% a un precio menor de $95… y ninguno está arriba de los $130.

No son baratos, peeeeeero nada que ver con los precios que maneja la reventa… y menos para un artista como Harry Styles. “La residencia de Harry es un objetivo enorme”, señaló el presidente de Ticketmaster.

Harry Styles / Foto: facebook.com/harrystyles

De acuerdo con Mehta, aunque la intención siempre es detener a los revendedores antes de que siquiera puedan comprar boletos, sus métodos para adquirir las entradas de eventos ha evolucionado… así que Ticketmaster también lo tiene que hacer.

“Vengo del mundo fintech, y enfrentar problemas como este es parte de la razón por la que me uní a la industria de la boletería, y seguiremos mejorando en ello”, concluye el comunicado en el que se indica que los boletos que se cancelaron a los revendedores estarán en venta legal a partir del 30 de abril.